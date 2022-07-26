【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關

極端炎熱天氣席捲歐洲，多國自上周起不斷發生山火。法國與西班牙的山火燃燒多日示見減弱，有專家估計火勢將持續在兩國擴散。法國與西班牙均懷疑，多宗山火屬人為縱火導致，法國警方已正式展開調查。

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法國西南部吉倫特省（Gironde）周一（25日）表示，當地兩場大型山火雖已受控，但火勢仍然持續，燒毀土地逾兩萬公頃。省官員布奇奧（Fabienne Buccio）警告，高溫及強風使部分地區或再次起火。

7月12日以來的山火導致吉倫特省超過3.6萬需要緊急疏散，但多數民眾現時已可重返家園。惟南部加爾省（Gard）周日（24日）發現新山火，摧毀約40公頃土地。

西部布列塔尼地區（Brittany）警方稱兩場導致2,000公頃土地被燒毀的山火中，起火點以30米間距排列，推測屬人為縱火，周一正式就山火展開調查。

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西班牙全國多處山火亦被懷疑是人為縱火，加泰隆尼亞（Catalan）警方拘捕一名男子，指控他與3宗山火有關。鄰近首都馬德里的卡斯蒂利亚-萊昂地區（Castilla y León）中，亦有叱居民被指蓄意縱火已引起山火。

西班牙全國連日發生多場山火，估計今年因火災被燒毀的土地接近20萬公頃。南部Canary島過去數日持續應付山火威脅，約2,700公頃土地被毀，但當地維持高溫，使滅火行動難上加難。

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責任編輯：吳漢培

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