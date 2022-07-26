  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關

環球社會熱點 12:42 2022/07/26

分享：

分享：

極端炎熱天氣席捲歐洲，多國自上周起不斷發生山火。法國與西班牙的山火燃燒多日示見減弱，有專家估計火勢將持續在兩國擴散。法國與西班牙均懷疑，多宗山火屬人為縱火導致，法國警方已正式展開調查。

【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤 【下一頁】

法國西南部吉倫特省（Gironde）周一（25日）表示，當地兩場大型山火雖已受控，但火勢仍然持續，燒毀土地逾兩萬公頃。省官員布奇奧（Fabienne Buccio）警告，高溫及強風使部分地區或再次起火。

7月12日以來的山火導致吉倫特省超過3.6萬需要緊急疏散，但多數民眾現時已可重返家園。惟南部加爾省（Gard）周日（24日）發現新山火，摧毀約40公頃土地。

西部布列塔尼地區（Brittany）警方稱兩場導致2,000公頃土地被燒毀的山火中，起火點以30米間距排列，推測屬人為縱火，周一正式就山火展開調查。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊 【下一頁】

西班牙全國多處山火亦被懷疑是人為縱火，加泰隆尼亞（Catalan）警方拘捕一名男子，指控他與3宗山火有關。鄰近首都馬德里的卡斯蒂利亚-萊昂地區（Castilla y León）中，亦有叱居民被指蓄意縱火已引起山火。

西班牙全國連日發生多場山火，估計今年因火災被燒毀的土地接近20萬公頃。南部Canary島過去數日持續應付山火威脅，約2,700公頃土地被毀，但當地維持高溫，使滅火行動難上加難。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
2022/07/24
【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
【歐洲熱浪】西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況
2022/07/23
【歐洲熱浪】西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況
【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡
今日
【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡
【歐洲熱浪】擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告
2022/07/22
【歐洲熱浪】擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告
【歐洲熱浪】法國酒店扔石油氣罐落泳池 憂高溫釀爆炸
2022/07/20
【歐洲熱浪】法國酒店扔石油氣罐落泳池 憂高溫釀爆炸

你可能感興趣

【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
15:47 2022/07/24
【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
【歐洲熱浪】西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況
16:43 2022/07/23
【歐洲熱浪】西班牙及葡萄牙逾1700人死 世衛稱山火惡化情況
【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡
今日 12:47
【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡
氣候暖化 酷熱天氣 山火 縱火 火災 歐洲 西班牙 法國

上一篇文章

【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡

下一篇文章

紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

匈牙利總理批歐洲人種唔夠純 部分國家已失去民族
匈牙利總理批歐洲人種唔夠純 部分國家已失去民族
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
F1前主席愛女兩億珠寶失竊 懸紅半億求歸還（第二版）
F1前主席愛女兩億珠寶失竊 懸紅半億求歸還（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月26日 時間13:00）
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁
【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款