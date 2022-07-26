【香港營商信心】渣打中小企領先營商指數第三季大幅反彈至47.1　中小企有成本壓力盼通關

▲ 第三季「渣打香港中小企領先營商指數」，綜合營商指數回到47.1比第二季出現大幅反彈。(資料圖片)

生產力局公布2022年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」，綜合營商指數回到47.1，比第二季出現大幅反彈，接近中性水平，而有逾7成受訪中小企稱業務受到與內地及國際通關限制影響，需要作出應對。

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受到本地疫情緩和及消費劵刺激，第三季「渣打香港中小企領先營商指數」從上季35.7回升到47.1。今季五大分項指數皆回升，「投資意向」（51.1）及「招聘意向」（50.5）重回50中性水平以上；「營業狀況」（上升19.1至46.0）及「盈利表現」（上升18.3至43.6）反彈最為顯著，回升至高於第五波疫情前（2022年第一季）的水平；惟「環球經濟」（上升13.7至37.5）相對疲弱，未能重上40水平。反映本地市道復甦，中小企信心有回穩，惟對外圍經濟因素有擔憂，有7成表示原材料成本上升，但僅28%稱可加價，仍要自行承擔壓力。

行業指數方面，上季受重挫的「零售業」反彈17.4至48.6錄得最大增幅；「製造業」較上季升13.2至46.8；「進出口貿易及批發業」的回復速度較慢，較上季回升7.8至43.7。而「營業狀況」錄得雙位數升幅包括：「零售業」大幅攀升32.1至51.7；「製造業」升20.0至45.0；「進出口貿易及批發業」升13.4至43.2。另外，「製造業」的「投資意向」亦超越2022年第一季的水平，回升至52.8。

中小企盼通關

商界對通關呼聲愈來愈高，有77%受訪香港中小企稱業務受到與內地／國際通關限制影響；受影響中小企當中，67%表示同時受內地及國際通關限制影響，24%只受內地通關限制影響，8%則只受國際通關限制影響。受通關限制影響最嚴重的三大行業為「進出口貿易及批發業」（88%）、「建造業」（86%）及「零售業」（84%）。受通關限制影響的範疇方面，63%受訪中小企表示「銷售」受影響，「業務拓展及管理」（48%受訪中小企）及「採購」（45%受訪中小企）亦受影響。

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責任編輯:王浩賢