【手術免找數】宏利香港擴展日間手術免找數電子服務　8大專科範疇約300名醫生納入服務

宏利香港宣布擴展日間手術免找數電子服務，合資格客戶只須在網上平台輸入香港身份證號碼及出生日期，即可迅速獲得超過70種日間手術的預先批核索償服務，免卻提交索償的申請手續。

合資格客戶包括宏利全護航自願醫保靈活計劃（附加高額醫療保障／特級高額醫療保障）、宏利晉悅自願醫保靈活計劃（0港元自付費）、晉領醫療保障系列 ／附加保障 （0港元自付費）及活亮人生醫療保障系列／附加保障（0港元自付費）客戶。

宏利香港指，此項電子服務同時擴大專科醫生網絡，現覆蓋8大專科範疇約300位醫生。除了腸胃科、眼科及外科，加入皮膚科、骨科、耳鼻喉科、婦科及泌尿科等專科。宏利已與更多醫院及頂尖醫療機構建立伙伴關係，進一步拓展醫療服務供應商網絡，其中包括香港中文大學醫院及香港浸信會醫院日間醫療中心。

宏利香港及澳門首席營運總監歐陽佩玲表示，自3年前該公司推出日間手術免找數電子服務以來，日間手術治療的需求已大大提升，尤其是疫情期間，更多人避免住院及選擇電子化服務，該公司加快革新涵蓋廣泛的服務，從而帶來更周全康健支援。

宏利香港：逾70種主要日間手術納免找數電子服務

日間手術免找數電子服務現覆蓋逾70種主要日間手術，一些常見手術例如板機指鬆解術、乳房組織檢查、甲狀腺及前列腺組織檢查、陰道鏡及膀胱鏡檢查，現已可於指定診所、日間手術中心及醫院進行，它們佔去年宏利香港自願醫保計劃獲批理賠宗數約70%。現在日間手術免找數電子服務已可於超過80個醫療服務供應商處所使用，包括日間手術中心、醫院日間手術中心及醫院日間病房。

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編輯：胡學能