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紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」

環球社會熱點 12:36 2022/07/26

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美國紐約市一名牧師不時在網上分享奢華的服飾和珠寶，周日（24日）講道時突然有持槍匪徒闖入教堂，劫走他和妻子身上總值過百萬美元（約780萬港元）的黃金珠寶。輿論批評牧師打扮太富貴才會成為賊人目標，但他反駁指衣著光鮮並非他的錯，他有權購買喜歡的一切。

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44歲的米勒·懷特黑德（Lamor Miller-Whitehead）遇劫時，與妻子全身的珠寶及黃金等行頭總值過百萬美元。

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教堂影片顯示，當日有3名匪徒持槍闖入米勒·懷特黑德所屬的教會Leaders of Tomorrow International Churches，其中一名舉起槍指住米勒·懷特黑德打斷其講道内容。

米勒·懷特黑德隨即舉起雙手示意投降，並趴低在地上。而匪徒則走到他的妻子面前，搶走她身上所有珠寶，也搶去米勒·懷特黑德戴著的牧師戒指、婚戒、頸鏈等珠寶首飾。

紐約警方透露，賊人搶去總值過百萬美元的珠寶。物品包括價值分別均為7.5萬美元（約58.5萬港元）的勞力士（Rolex）手錶和Cavalier手錶、價值2.5萬美元（約19.5萬港元）的耳環、價值2萬美元（約15.6萬港元）的鑽石十字架、價值1萬美元（約7.8萬港元）的金十字架。

這宗劫案獲廣泛報導，而部分人批評米勒·懷特黑德的衣著太高調，也不時在社交平台展示其勞斯萊斯（Rolls Royce）名車、珠寶和名牌服飾，才會成為匪徒目標。

但米勒·懷特黑德反駁指：「身光頸靚唔係我錯。」（It’s not about me being flashy.）

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他表示自己有權買自己想買的東西。對於有人批評他打扮太搶眼才成為賊人目標，他表示考慮到他的社會地位，也很難怪他會在社區中備受矚目。

米勒·懷特黑德稱：

有時當你係一個知名牧師時，呢樣既係禮物亦係詛咒，你會變成全城話題。

（Sometimes when you’re a known bishop, it’s a gift and a curse. You become the talk of the town.）

米勒·懷特黑德經常在Instagram展示其富貴行頭，包括Louis Vuitton西裝、多款珠寶和勞斯萊斯名車。

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責任編輯：鄭錦玲

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