紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」

美國紐約市一名牧師不時在網上分享奢華的服飾和珠寶,周日(24日)講道時突然有持槍匪徒闖入教堂,劫走他和妻子身上總值過百萬美元(約780萬港元)的黃金珠寶。輿論批評牧師打扮太富貴才會成為賊人目標,但他反駁指衣著光鮮並非他的錯,他有權購買喜歡的一切。

俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣 【下一頁】

44歲的米勒·懷特黑德(Lamor Miller-Whitehead)遇劫時,與妻子全身的珠寶及黃金等行頭總值過百萬美元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

教堂影片顯示,當日有3名匪徒持槍闖入米勒·懷特黑德所屬的教會Leaders of Tomorrow International Churches,其中一名舉起槍指住米勒·懷特黑德打斷其講道内容。

米勒·懷特黑德隨即舉起雙手示意投降,並趴低在地上。而匪徒則走到他的妻子面前,搶走她身上所有珠寶,也搶去米勒·懷特黑德戴著的牧師戒指、婚戒、頸鏈等珠寶首飾。

紐約警方透露,賊人搶去總值過百萬美元的珠寶。物品包括價值分別均為7.5萬美元(約58.5萬港元)的勞力士(Rolex)手錶和Cavalier手錶、價值2.5萬美元(約19.5萬港元)的耳環、價值2萬美元(約15.6萬港元)的鑽石十字架、價值1萬美元(約7.8萬港元)的金十字架。

這宗劫案獲廣泛報導,而部分人批評米勒·懷特黑德的衣著太高調,也不時在社交平台展示其勞斯萊斯(Rolls Royce)名車、珠寶和名牌服飾,才會成為匪徒目標。

但米勒·懷特黑德反駁指:「身光頸靚唔係我錯。」(It’s not about me being flashy.)

俄再減天然氣供應量 北溪一號剩約20% 【下一頁】

他表示自己有權買自己想買的東西。對於有人批評他打扮太搶眼才成為賊人目標,他表示考慮到他的社會地位,也很難怪他會在社區中備受矚目。

米勒·懷特黑德稱:

有時當你係一個知名牧師時,呢樣既係禮物亦係詛咒,你會變成全城話題。 (Sometimes when you’re a known bishop, it’s a gift and a curse. You become the talk of the town.)

米勒·懷特黑德經常在Instagram展示其富貴行頭,包括Louis Vuitton西裝、多款珠寶和勞斯萊斯名車。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員,即送你精美禮物乙份!

責任編輯:鄭錦玲