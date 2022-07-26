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【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店

商業 12:21 2022/07/26

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戶戶送的調查於6月29日至7月10日進行，受訪餐廳對業績的滿意度由2022年第一季的5.3/10上升至 6.4/10，錄得兩年半以來的最高分數。（資料圖片）

社交距離措施已放寬一段時間，市民逐漸恢復外出用餐的習慣。外賣平台戶戶送公布今年第二季的「餐廳信心指數」調查，受訪餐廳的滿意度創兩年半以來新高。

戶戶送的調查於6月29日至7月10日進行，受訪餐廳對業績的滿意度由2022年第一季的5.3/10上升至 6.4/10，錄得兩年半以來的最高分數。

受訪餐廳對餐飲業的前景有更大信心，較上次調查的34%上升至39%。此外，36%受訪餐廳對整體經濟環境表示樂觀，高於上季的32%。

【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕 參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）

消費券助刺激生意

受訪餐廳普遍認為，於4月發放的首階段電子消費券是生意額上升的關鍵因素。65%受訪餐廳認為，消費券計劃令第二季的收入輕微或大幅增加。

加上延長堂食時間及放寬社交距離措施，逾 45%餐廳的收入於第二季錄得升幅，16%則表示收入維持不變。與此同時，堂食生意有所改善，55%受訪餐廳表示堂食收入較 2022 年第一季大幅或輕微上升，19%則表示堂食收入維持不變。

為準備第二期電子消費券發放，有23%餐廳表示已準備了相關市場推廣及宣傳活動。近半成(48%)餐飲業東主亦正考慮於第三季推出相應推廣活動。

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餐廳增聘人手、加人工

隨著堂食生意穩步復甦，近半成(48%)受訪餐廳表示，曾於第二季增聘員工。有42%受訪餐廳更表示，計劃聘請更多員工。逾4分之1餐廳亦計劃於今年第三季開新店。

為挽留員工，55%受訪餐廳更計劃於第三季加薪，其中近5分之1預料升幅將介乎 5%至 10%，而大部分(47%)則預料升幅介乎 2%至 5%。

復甦之路仍有掣肘？

雖然餐飲業經營狀況持續改善，但調查反映高昂的租金及食材價格讓餐飲業於第二季面臨巨大壓力，同時憂慮疫情反彈。

大部分受訪餐廳表示於第二季期間，營運成本為他們最大的壓力來源，當中包括食材價格及租金開支。人工成本則排行第二，有23%餐廳指員工薪金為其最大開支。

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責任編輯：葉泳珊

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