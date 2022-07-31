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【醫療科技】AI診斷工具　預測「長新冠」肺損傷

10:00 2022/07/31

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「深層肺病變增強檢測法」（Deep-Lung Parenchyma-Enhancing，DLPE）透過AI輔助，量化及預測胸部CT的肺部病變。（KAUST）

新冠肺炎患者即使已經康復，但其後遺症仍可能對肺部造成持久傷害。只是傳統的電腦斷層掃描（Computed Tomography，CT），無法可靠地檢測出肺部隱性傷痕，以及其他潛在的肺部異常迹象。

有內地科學家開發一種新型電腦輔助診斷工具，運用AI技術，可對新冠康復者肺部進行更準確檢測，甚至預測潛在的肺部病變（Lung Lesions）。

【VR治療】研究：VR結合認知行為療法　減少75%恐懼症症狀

愈來愈多研究發現，新冠患者康復後，不少都留有長期後遺症「長新冠」（Long Covid）。據美國疾病控制和預防中心（CDC）的報告顯示，部分已經康復成年人，最普遍的長新冠迹象是呼吸道徵狀，如喘氣、鼻塞和咳嗽等，康復後患上肺部疾病的機率，是未染疫者的2倍。

目前仍不清楚全球有多少人確診後出現長新冠，但CDC數據顯示，長新冠徵狀出現的頻率從5%到80%不等，世界衞生組織（WHO）則估計是10%至20%，詳細數據則仍在調查。

常見肺纖維化 可及早治療

研究也指出，65歲以下新冠康復者中，每5人就有1人至少會有一種長新冠徵狀；而65歲以上人士情況，則是每4人就有1人，反映年長人士出現長新冠的機率較高。

長新冠的呼吸道徵狀主要來自肺部病變，當中以肺部纖維化（Pulmonary fibrosis）是最常見，而進行氧氣療法和加強心肺耐力、訓練體能，是改善肺纖維化的方法。因此病人愈早發現肺部病變，並進行相應的康復治療，能減低了長新冠對患者的長期影響。

【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力

現時最大挑戰是，新冠患者經過治療後，會進行CT檢測肺部健康狀況，如無發現異常迹象，就會診斷為康復並出院。但問題是，不少案例是在康復者出院兩至三個月後，才開始出現各種長新冠徵狀，然後再入院檢查時，方發現是患上新冠造成的隱性肺部傷痕，所引發出來的肺部病變。

藉深度學習 找出隱藏特徵

阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）計算生物學中心研究員高欣與他的科學團隊，聯同哈爾濱醫科大學的臨床研究人員，開發了「深層肺病變增強檢測法」（Deep-Lung Parenchyma-Enhancing，DLPE），透過AI輔助，量化及預測胸部CT的肺部病變。

研究人員收集來自內地數千名新冠住院患者的CT掃描紀錄，然後透過深度學習的分割模型，將各種案例進行組合，分析將會產生肺部病變的CT圖像有何其他隱藏特徵，從而訓練和驗證他們的算法。

高欣指出，DLPE試圖通過將過去視覺上無法辨別的特徵，增強到可辨別的程度，來幫助放射科醫生看到以往「看不見的東西」。使用DLPE後，醫生就可消除CT掃描層面的偏差，以肉眼觀察以外的方式，預測新冠康復者即將出現肺部病變的可能，而這種診斷方式在標準CT圖像分析是無法做到。

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記者：陳卓賢

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