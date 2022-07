72位得獎者在「2022亞洲企業社會責任獎」倡導ESG

非政府組織亞洲企業商會(Enterprise Asia)於7月21日在線上舉辦「2022亞洲企業社會責任獎」(AREA 2022) 頒獎典禮並頒獎於72家獲獎公司,以表彰他們在ESG領域的卓越成就。



被廣泛認為是企業社會責任和永續發展的黃金標準,AREA是亞洲企業商會發起的亞洲最傑出的企業社會責任認可計劃。AREA旨在表彰亞洲企業和領導者倡導持續性和對社會負責的商業實踐。



亞洲企業商會總裁曾蔭權在大會致詞時表示:“Covid-19疫情促進人和社會的成長,而這也只是全球正面臨更大變革的開始,我們也觀察到,通過合作和夥伴關係所提供所需的投資和行動,可以加快社會、環境和經濟領域的進步。”



AREA評審委員會主席簡又新博士也肯定這項說法,他說,“今年許多參賽者都努力通過合作達成該公司之永續目標,並為社會創造有意義的積極變化。”



自2011年以來,AREA一直在表彰各行業的企業,同時表彰他們在社會公益發展、人力投資、健康衛生推廣、綠色領導、企業治理、循環經濟領導、負責任的企業領袖和企業永續報告等優異表現。今年AREA收到來自19個亞洲地區共260多份參賽作品,以相關性、可持續性及有效性和可實現性作為評估標準後,共有100個CSR項目及3位企業領袖得獎。



「負責任企業領袖獎」授予在各個方面倡導和促進負責任企業精神的標誌性人物。他必須不遺余力地推廣負責任實踐的突出表現,其中也包括環境保護,永續發展,社區合作,教育促進以及扶貧等領域。得獎者為來自台灣的国泰金控董事长蔡宏圖、玉山商業銀行董事長黃男州以及來自柬埔寨Kulara Water有限公司的執行董事Dr. Jacques Marcille



其他的得獎公司為台湾中油股份有限公司-「綠色領導獎」;遠東新世紀股份有限公司-「循環經濟領導」;友達光電股份有限公司、合景悠活集團控股有限公司、Puncak Niaga Holdings Berhad-「企業治理獎」;Energy Development Corporation、Government Housing Bank of Thailand, 永豐金控-「企業永續報告獎」;來自印尼的PT Pupuk Kujang以及來自泰國的LEO Global Logistics Public Company Limited 則獲得「社會公益發展獎」。



在AREA頒獎前,主辦單位舉辦「2022年國際企業社會責任及永續峰會」,峰會邀請自19 個國家/地區的300 多名高管、商業領袖和企業社會責任從業者共同與會,峰會並以“零轉變”為主題,為領先的思想領袖和企業社會責任實踐者提供了一個區域平台,探索淨零方法如何應用於整個可持續發展方程式,以實現零排放、零浪費和零不平等。



亞洲企業商會主席Fong Chan Onn博士在峰會開幕式上表示,我們必須共同努力堅持致力推動ESG,讓經濟快速發展的同時建立一個永續發展的世界,同時,採用一致和透明的ESG報告將有助於實現零排放、零浪費和零不平等。



出席今年ICS峰會的演講者包括Kim-See Lim, Regional Director of East Asia & the Pacific of International Finance Corporation (IFC); Dr. Naoki Adachi, Executive Director of Japan Business Initiative for Biodiversity, and CEO & Founder of Response Ability Inc.; Dr. Niven Huang, ASPAC ESG Leader of KPMG Taiwan; Olivier Trecco, Head of ASEAN, Japan, Australia of ESG Solutions Sustainable1; Monica Bae, Regional Lead - Capital Markets APAC of CDP; Daniele Mae C Coronacion, Climate Change and Sustainability Services Manager of Ernst & Young Global Delivery Services; Dr. Allinnettes Adigue, Head of the ASEAN Regional Hub of Global Reporting Initiative; Kevin Milla, Consultant, Carbon Specialist of Paia Consulting; Alexandra Tracy, Founder and President of Hoi Ping Ventures; Ali Mohamed Ali, Founder of OxEarth and CEO of Destination EMEA of Independent Consultant, United Nations Global Compact; Duncan Lee, Director of Investment Environmental, Social & Governance, Group Investment of AIA Group; Lt. General Sudhir Sharma, Advisor to Enterprise Asia; Ben Kellard, Director of Business Strategy of Cambridge Institute for Sustainability Leadership; Ivy Kuo, Partner and PwC Asia Pacific ESG Leader of PwC China ESG Services; Anirban Ghosh, Chief Sustainability Officer, Mahindra Group; Dr. Mushtaq Memon, Regional Coordinator, United Nations Environment Programme.



AREA及ICS 2022的支持夥伴為CSRone、Global Reporting Initiative、India CSR Network, Malaysian Business Council of Cambodia (MBCC)、Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)、National Institute of Entrepreneurship and Innovation (NIEI)、Singapore-Thai Chamber of Commerce, 以及Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE)。媒體夥伴為Bangkok Post、BusinessWorld、工商時報、香港經濟日報、Kumparan以及SME雜誌。Evogenetic Studio為線上影片製作夥伴。



2022亞洲企業社會責任獎得獎名單 : https://enterpriseasia.org/area/hall-of-fame/hall-of-fame-2022/

(特約)