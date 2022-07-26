▲ 【日本經濟】日央行：須維持超低利率、續無限量買國債 有委員認為市民對工資不增長的心態開始轉變

日本央行6月會議紀錄顯示，大多數委員認為，對金融機構於央行持有的經常帳戶中的政策利率餘額適用負0.1厘的做法合適，長期利率方面，央行將購買必要數量的日本國債，不設定上限，以使10年期日本國債收益率保持在0%左右。

紀錄顯示有部分委員認為，雖日本經濟由於供應方的限制和進口原材料價格的飆升等原因一直處於下行壓力，但隨着私人消費改善，特別是旅遊等服務消費的改善，日本經濟有趨勢回升。有委員指出，人們對於價格和工資不會上漲的心態，已開始出現轉變。

委員認為日本經濟有可能復蘇

至於經濟活動的前景，委員一致認為，隨着疫情和供應方制約因素的影響減弱，並在外部需求增加、寬鬆的金融條件和政府經濟措施的支持下，日本經濟有可能復蘇，但預計將面臨因烏克蘭周邊局勢等因素導致的商品價格上漲帶來的下行壓力。他們都認為，此後，隨着高商品價格的負面影響減弱，從收入到支出的良性循環逐漸加強，預計經濟將繼續增長，盡管速度較慢，但速度高於其潛在增長率。

委員一致認為，日本經濟存在極高不確定性，包括疫情在國內和國外的進程及其影響，圍繞烏克蘭的局勢發展，以及商品價格和海外經濟的發展。在此基礎上，他們一致認為，有必要適當關注金融和外滙市場的發展及其對日本經濟活動和價格的影響。有委員認為，日圓的快速貶值對經濟有負面影響，因為它增加了對未來的不確定性，因此使企業難以制定商業計劃。

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編輯：胡學能