【內房危機】內房再反彈、碧桂園大升13%　中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會　信達、中金等金融機構有份參與（第二版）

▲ 【內房危機】中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會 信達、中金等金融機構有份參與

近期內地出台更多措施來化解房地產市場危機。中房協與浙江房協今日在杭州聯合主辦「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」，會議設置了對接專場，紓困項目企業代表與金融機構、有意兼併重組、合作發展解決項目困難的企業，將展開對接交流。

除來自長三角地區的多間房企，信達 （01359） 、中金 （03908） 、浙商銀行 （02016） 等金融機構參與了此次會議。

據內媒報道，該會議由中國房地產業協會一位副會長牽頭，房地產金融分會和中國房地產投融資信息服務平台聯合承辦，意在搭建房地產企業和金融機構的溝通橋樑。

可是，當中一位參會人士向內媒表示，監管部門的用意雖好，但此舉的實際效果恐怕並不理想。而某參會的房企人士亦表示，在此之前，公司已經與政府部門和多家金融機構接洽，尋求紓困的辦法。此次參會的主要目的，在於了解監管部門在企業紓困方面的思路和導向。

內房股第二日反彈，碧桂園 （02007） 大升13.4%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 升約3.6%，而旭輝 （00884） 更大升16.7%，而新城 （01030） 、時代中國 （01233） 分別升6%至7.9%不等。

（第二版加入與會人士回應）

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編輯：姚卓然

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