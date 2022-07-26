【商湯20】商湯與廣汽達成戰略合作　聚焦加速智能汽車研發及量產

▲ 【商湯20】商湯與廣汽達成戰略合作 加速新一代智能汽車研發及量產（圖片來源：商湯新聞稿）

商湯 （00020） 宣布近日與廣汽集團 （02238） 在廣州舉行戰略合作簽約儀式，雙方將透過商湯AI技術，以及廣汽集團的整車生產和研發實力，圍繞智能駕駛、智能車艙、智能網聯、汽車元宇宙、AI工具鏈、超級計算中心等領域技術研發和應用創新展開合作。

商湯稱，今次合作可加速推進智能汽車技術探索，通過構建數據閉環，協助新一代智能汽車的研發和量產。

商湯CEO徐立：商湯絕影會為廣汽提供差異化產品

商湯科技董事長兼CEO徐立表示，經過六年的長期耕耘和技術沉澱，商湯科技已經構建了全棧的智能汽車技術能力，SenseAuto商湯絕影智能汽車平台正代表公司致力於為行業持續創造增量價值，與汽車產業生態共生共贏的理念。徐立又稱，商湯絕影會結合廣汽集團的新需求、新功能、新車型共同定義創新方向，為其提供更加多元化、差異化的產品和服務。

廣汽集團總經理馮興亞表示，集團會與商湯科技合作，共同深入探索智能汽車的發展模式和能力建設，冀構建智能汽車新生態。

商湯絕影擁逾30汽車行業客戶 未來5年超過60款車型將採商湯絕影產品

商湯透露，目前商湯絕影已擁有累計超過30家汽車行業客戶，超過50家智能汽車產業的生態合作夥伴。未來五年，將會有超過60款車型、2700多萬輛車搭載商湯絕影智能汽車平台的各項原創產品。

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記者：李哲毅

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