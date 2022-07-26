俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣

俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍在持續，俄國的間諜活動被指依然不斷。一名俄羅斯間諜以飛行員身份意圖潛入烏克蘭，但因其女友身材太過火辣，且他對女友了解甚少，被烏克蘭揭穿身份。俄羅斯方面則指，相關計劃由烏克蘭及英國情報機構策劃，意圖使俄羅斯出醜。

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知名調查機構Bellingcat的保加利亞記者Christo Grozev周一（25日）於社交平台Twitter上透露事件，並指自己正拍攝相關行動的紀錄片。

Grozev稱烏克蘭一個獨立前特工團隊開展一項非官方行動，招募意圖叛變的俄羅斯飛行員，駕駛俄國戰機投靠烏克蘭，換取金錢報酬及歐盟國家公民身分。消息傳出後，團隊收到部分俄羅斯飛行員回應，為獲烏克蘭當局信任，飛行員提供身處飛機駕駛艙的影片以證身份。

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但經過一段時間交流，烏克蘭情報人員發現飛行員語氣有變，猜測對方或不能自主溝通，而是受到第三方指示，估計背後或有俄羅斯聯邦安全局（FSB）插手。

其中一名飛行員突然表示，不希望將女友Maria帶離俄羅斯，令Grozev意識到FSB已截獲通訊。Grozev指Maria是一名健身教練，但同時亦在FSB任職，例如扮演該飛行員的女友。他直言，大約用5分鐘後已發現Maria真實身份，因對方身材太過火辣，感覺不應是飛行員的女友。

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Grozev亦透露，涉事飛行員對Maria背景一無所知，甚至對她擁有護照感到驚訝，但Maria數月前才到訪土耳其。Grozev更發現，當飛行員和烏克蘭人談判時，Maria同時和一名FSB軍事反情報官員交流。

最後團隊成功說服FSB人員，帶同其中1名飛行員的伴侶派往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），等候和烏克蘭人員會面。結果FSB團隊在當地呆等4日後，才意識到已被識破身份。

俄羅斯媒體《Russia today》則反指，俄方成功擊破烏克蘭的陰謀。FSB亦指，已截獲烏克蘭國防部情報人員及一名俄羅斯飛行員之間的文字及語音通信，並指相關計劃由烏克蘭及英國情報機構策劃，旨在令俄羅斯當局難堪。

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責任編輯：李俊儀

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