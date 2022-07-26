【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場

▲ 到2031 年，元宇宙技術將佔全球GDP 2.8%，達3.01 萬億美元（約23.5萬億港元），當中約1/3是來自亞太地區。（法新社）

社交媒體平台Facebook自改名Meta後，積極開拓元宇宙領域的業務。Meta委託國際經濟諮詢公司Analysis Group 編寫首份《元宇宙白皮書》，預測元宇宙技術對全球經濟影響，其中提到當元宇宙被廣泛採用後，市場價值估計可達80 萬億美元（約627萬億港元）。

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Meta在該報告指出，由元宇宙技術從2022年開始發展計，到2031 年，元宇宙技術將佔全球GDP 2.8%，達3.01 萬億美元（約23.5萬億港元），當中約1/3是來自亞太地區。

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報告又提到，有行業分析師對元宇宙的潛在價值及市場規模進行預估，並預測在未來數年內元宇宙市場將在8,000 億美元（約6.3萬億港元）至2萬億美元（約15.7萬億港元）。而當元宇宙被廣泛採用後，元宇宙市場將會在3萬億美元（約23.5萬億港元）至30萬億美元（約235萬億港元）之間，最樂觀的估計可超過80萬億美元。

元宇宙9大特點

雖然目前於元宇宙仍未有統一定義，但該報告表示，元宇宙應具備9大特點：

1.元宇宙是一個數碼空間的拓展網絡，讓用戶可在元宇宙中獲得有虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、混合現實（MR）等各種3D 沉浸體驗，並且玩家可以進行實時互動。

2.元宇宙是一個大規模、可交互操作、並且實時渲染的3D 虛擬網絡世界，能夠為不限數量的用戶提供既同步又持久的體驗。

3.用戶可在元宇宙創建自己的虛擬形象賬戶，這些賬戶的歷史數據不會被清空，而是會被連續地保存下來。賬戶的身份信息、支付方式、通訊方式等都可以跨平台共享。

4. 在元宇宙中，用戶可以用眼神、姿勢、手勢等方式交流，而不僅限於打字或者語音。

5.元宇宙可支援幾乎所有的活動場景，如社交、工作、學習、娛樂、購物、創作等。

6.元宇宙是一個開放的市場，企業和個人可以自由體驗、參與活動、創造內容等。

7.用戶在元宇宙中擁有數碼人格和數碼資產。用戶可以在一個平台購買一件數碼服裝，而在另一個平台依然「穿著」它，因為這件數碼服裝歸屬於用戶，而不是平台。

8.元宇宙不是一種物品或者空間，而是不同的技術組件相互聯繫的方式。這些技術包括AR、VR、MR、區塊鏈、非同質化代幣（NFT）等。

9.元宇宙將打破互聯網對於設備和地理位置的依賴，通過自然無縫、身臨其境的體驗，為大眾創造一種無需親臨現場也能參與的線上體驗。

責任編輯：陳卓賢