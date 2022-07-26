【Intel聯手】聯發科藉Intel旗下製程技術　打造智能裝置芯片

▲ 據台媒《關鍵評論網》引述台積電指，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。（法新社）

台灣晶圓廠商聯發科（MediaTek）的大部分芯片產能，向來是由台灣芯片巨頭台積電負責。日前聯發科技和美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科技將使用Intel的晶圓代工服務（IFS），為旗下一系列智能產品製造新芯片。

【三星電子】三星擬斥1.6萬億建11座芯片工廠 增美國半導體市場地位

聯發科主要為三星（Samsung）和OnePlus等公司的智能手機提供處理器，早前已開始與Intel合作，生產用於5G數據卡業務的芯片。聯發科技將計畫使用Intel 16製程，為一系列的智能產品製造芯片。

Intel表示，是次合作目的是幫助聯發科技建立一個「更平衡、更有彈性的供應鏈」，並會其在美國和歐洲增加產能。

台積電：不影響業務往來

另據台媒《關鍵評論網》引述台積電指，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。

【高通芯片】高通技術高峰會提前舉行 料發布Snapdragon 8 Gen 2旗艦芯片

Intel晶圓代工服務於2021年設立，旨在協助滿足全球對先進半導體製造產能與日俱增的需求。IFS的客戶可利用Intel全球工廠網絡的產能，包括位於美國奧勒岡州、美國亞利桑那州、愛爾蘭和以色列的現有晶圓廠，以及在美國俄亥俄州和德國計畫興建的新晶圓廠。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢