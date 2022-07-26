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【行業點睇】光大：部分民企紓困在望 物管股關注三主綫

股樓投資 12:37 2022/07/26

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連日來，物管股有企穩反彈的迹象，碧桂園服務（06098）周二（26日）半日再升3.9%，報21.55元。光大證券發表報告指，當前房地產銷售數據邊際逐步改善，中央及各地政府與金融機構積極合作，以「地產紓困基金」等形式為「保交樓」提供資金支持，部分民營地產公司紓困在望，信用風險逐步出清，龍頭民營物管公司有望迎來估值修復。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

該行認為，物管行業定位「社會治理基層支柱」，政策面持續友好，行業發展空間廣闊。中央九部門聯合發文推動智慧社區建設，物管企業作為「關鍵實施載體」獲得更多發展機遇；政策面、基本面和長期發展向好的趨勢沒有改變，年初至今板塊回調明顯，提供了較好的配置時機。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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光大證券建議關注三條主綫。一是估值修復。關注房地產行業流動性回暖及民營房企信用風險逐步出清帶來的風險溢價下降，推薦新城悅服務（01755）、世茂服務（00817）、碧桂園服務等。二是「獨立發展」。關注第三方在管面積佔比超過 80%，已基本具備獨立經營和擴張能力的民企物管，推薦綠城服務（02869）、旭輝永升（01995）、雅生活服務（03319）。三是穩健國企。建議關注保利物業（06049）、中海物業（02669）、華潤萬象生活（01209）等。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文：林衛

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港股 華潤萬象生活（01209） 保利物業（06049） 碧桂園服務（06098） 新城悅服務（01755） 雅生活服務（03319） 中海物業（02669） 綠城服務（02869） 物業管理股 板塊

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