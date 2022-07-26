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【網易9999】《暗黑破壞神》表現火爆 網易有望穩中有升

股樓投資 11:43 2022/07/26

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信達證券發表關於網易（09999）的研究報告指出，《暗黑破壞神：不朽》於周一（25日）上綫國內，首日便登上AppStore推薦位。截至當日的12:30，《暗黑破壞神：不朽》位列中國iOS免費榜榜首，iOS暢銷榜排名第8，TapTap下載量突破20萬。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

根據SensorTower的統計數據，《暗黑破壞神：不朽》海外上綫首月即收獲了約1,500萬次的下載量和約5,400萬美元的預估流水。該行認為《暗黑破壞神：不朽》海外服有望憑借IP的強大影響力和游戲的高品質收獲穩定良好的流水，同時打開歐美市場，為後續游戲出海奠定良好基礎。同時《暗黑破壞神》國服作為一款重磅IP的3A級手游，有望延續海外優異表現，為公司國內游戲大盤增長注入「強心針」。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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基於《暗黑破壞神：不朽》海外上線首月流水表現非常亮眼，同時國服日前上綫市場反饋同樣火爆，預計《暗黑破壞神：不朽》有望成為網易的又一王牌產品和公司重要的業績增長點。此外，公司全球化步伐進一步加快，在海外建立多個工作室，人才儲備向全球化發展，建議密切關注。

 

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文：林衛

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