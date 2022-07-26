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【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟面臨嚴重衰退　局勢比70年代、08年更糟

股市 11:14 2022/07/26

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【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟面臨嚴重衰退　局勢比70年代、08年更糟

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，利率上升和沉重債務負擔令美國面臨嚴重衰退，又批評那些預計經濟只是小幅滑落的人純屬「痴心妄想」，更指今次局勢可能會比70年代和2008年全球金融危機後更為糟糕。

【財經小知識】美國經濟衰退 須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認、可看【下一頁

魯賓尼表示，現在的情況與1970年代不同，當時儘管經濟陷入滯脹，但負債率處於低位。而自2008年金融危機以來，美國的債務急速擴大，其後在信貸緊縮和需求衝擊下，導致出現低通脹或通縮。

他又指，這一次，美國遭遇的是在滯脹環境下，夾雜供應鏈衝擊和處於歷史高位的負債比率，「在過去的兩次衰退中，我們實施了大規模的貨幣和財政寬鬆政策。今次我們在收緊政策，經濟正步入衰退，但如今美國已沒有更多動用財政措施的空間」。

他又表示，美國經濟進入嚴重衰退是受到多項因素驅動，「若是以為這對經濟影響只是短暫而溫和，都是痴人說夢」。

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