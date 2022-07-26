▲ 【阿里巴巴9988】張勇：阿里巴巴必須比時代變得更快

阿里巴巴 （09988） 今早公布兩大變動—申請香港雙重主要上市、螞蟻集團高層全退阿里巴巴合夥人。阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇向股東發信表示，除了業務變化，阿里巴巴組織和文化的一系列改變會成為未來發展的開端，「我們必須比這個時代變化得更快，更快速地把共識轉化為行動。」

張勇解釋，阿里巴巴嘗試多元治理結構下的經營責任制，因應不同業務分布不同產業、處於不同生命周期，它們需要擁有更獨立的經營策略和管理意識，能夠根據變幻的市場需求快速做出適合自身的判斷和選擇。

因應要更好實現「能力建設、價值創造」經營思想，張勇指，在公司更大範圍內推行「OKR（目標與關鍵成果）」，推動業務更好地從數字導向走向價值導向，並走向「上下同欲、左右對齊」。

儘管這些變革的效果需要更長時間才能顯現，但是我們相信，我們正行進在一條正確的道路上。

張勇：阿里巴巴三大業務戰略消費、雲計算和全球化

業務層面，張勇指出，阿里巴巴三大業務戰略消費、雲計算和全球化是「兩縱一橫」。

電商業務上，上年度阿里巴巴完成國內年度購買用戶逾10億的目標，除了有1.24億消費者在核心平台淘寶天貓年度消費逾10,000元人民幣，在新興平台淘特、淘菜菜，前者20%年度活躍用戶未曾在淘寶天貓購物，後者50%年度活躍用戶未曾在其平台買新鮮貨品，認為兩者未來將為集團整個消費矩陣有更多的貢獻。

在產業互聯網，阿里雲首次錄得全年盈利，張勇指，到2025年，中國的雲計算市場規模將達到人民幣1萬億元，是目前的三倍，這預示著未來巨大的市場前景。目前公司付費客戶數已超400萬，其中包括超過60%的A股上市公司，未來會不斷深耕符合時代發展方向的朝陽產業和客戶，共同推動雲計算的高質量和可持續發展。

全球化方面，張勇稱，正是致力於探索消費領域的全球化和雲計算領域的全球化，最新海外市場年度購買用戶已經超過了3億，亦已經在全球27個地區提供了雲計算服務。

在這一年中，新冠肺炎疫情的起起伏伏，國家對互聯網產業提出新的要求，國際地緣政治衝突頻繁發生等等，種種方面帶來的巨大不確定性，深刻地影響著我們。這可能是數十年間感受到外部環境變化最為劇烈的一年。面對這些巨大而深刻的變化，我們的應對之道的基本原則是「堅定信心，積極應變，做好自己」。

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編輯：麥德銘