【券商點睇】業務伸延至新能源資源 紫金涉足鋰礦

紫金礦業（02899）早前發盈喜，預計上半年賺126億元（人民幣，下同），與上年同期增長約91%。國泰君安報告指，公司半年盈利大增，主要得益於旗下塞爾維亞紫金銅業、剛果（金）卡莫阿銅業及西藏巨龍銅業等一批主力礦山如期建成投產達產，為公司注入長期動力。

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值得注意是，紫金初步建立新能源板塊「兩湖一礦」，包括阿根廷3Q鋰鹽湖，西藏拉果錯鋰鹽湖， 及湖南厚道礦業，其碳酸鋰當量（LCE）資源儲量分別達763萬噸、214萬噸及216萬噸，整體資源量超過1,000萬噸。

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該行指，阿根廷3Q鋰鹽湖項目一期2萬噸電池級碳酸鋰項目於年初啟動建設，預計於2023年底建成投產，未來公司整體遠景規劃年產能有望達到15萬噸 LCE。隨着公司新能源板塊布局的逐步擴展，料新能源板塊有望進入全球前列，有望長期受益，建議投資者逢低買入。

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撰文：林衛