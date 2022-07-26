▲ 【可持續發展】中國電力向母企收購逾215萬千瓦可再生能源資產 清潔能源裝機容量佔比將升至3.32%

中國電力國際發展 （02380） 公告，擬以現金及股權結合方式，收購母公司國家電投集團旗下中電新能源及中電國際新能源215.48萬千瓦的可再生能源資產，為中國電力上市以最大規模的可再生能源資產注資，進一步拓展中國電力的清潔發電業務範圍，令清潔能源佔比提升。

中國電力指，通過資產證券化的方式，理順目標資產的股權和管理關係，鞏固公司作為國電投旗艦上市公司的定位。收購事項完成後，中國電力清潔能源裝機容量比例預計將提高約3.32%，有利於資產品質提升，進一步增強盈利能力。

2023年底清潔能源裝機容量佔比將超過70%

中國電力在2021年10月發佈的《新發展戰略綱要》中明確了戰略轉型目標，冀成為世界一流綠色低碳能源供應商。在調整產業結構和收入構成方面，預計2023年底中國電力清潔能源裝機容量佔比將超過70%，清潔能源收入佔比將超過50%；2025年底清潔能源裝機佔比將超過90%，清潔能源收入佔比將超過70%。

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