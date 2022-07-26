末日博士魯賓尼：微衰退是妄想 美今次比金融海嘯更差

成功預測2008年金融海嘯、獲封「末日博士」的經濟學家魯賓尼周一（25日）警告，預計美國經濟只會有輕微衰退的人只是妄想，指美國今次的經濟可能比2008年金融海嘯更差。

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魯賓尼（Nouriel Roubini）接受彭博社訪問，指隨著利率上升和經濟有高額債務負擔，美國正面臨深度衰退。他形容覺得衰退輕微及持續時間短暫的想法完全是妄想。

他指出疫情後的債務比率創新高，特別是發達經濟體及部分子行業的負擔持續增加。而目前情況有別於70年代經濟危機，當時經濟增長雖然停滯及出現滯脹，但債務比率仍很低。

魯賓尼認為自2008年金融海嘯以來，美國債務激增，而信貸緊縮及需求衝擊也導致低通脹及通貨緊縮。

魯賓尼警告，美國目前面對滯脹的負總供給衝擊和處於歷史高位的債務比率。美國在過往的經濟衰退時實施大規模貨幣和財政寬鬆政策，但今次已沒有財政空間，將通過收緊貨幣政策而陷入衰退。

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他表示美國今次面臨滯脹和嚴重債務危機，情況可能比起70年代及2008年金融海嘯更差。

美聯儲預計本周會再加息0.75厘。美聯儲積極收緊貨幣政策應對通脹，市場憂慮加息將導致經濟衰退。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）曾表示，比起將美國推入衰退，未能恢復物價穩定會是個更大錯誤。

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責任編輯：鄭錦玲