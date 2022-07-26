【HSBC滙豐】滙豐控股香港股東非正式會議8月2日舉行　管理層3年多以來首次在港面對私人投資者大軍

HSBC滙豐控股 （00005） 下周一（8月1日）將公布中期業績，翌日（8月2日）將在九龍灣國際展貿中心召開香港股東之非正式會議。集團行政總裁祈耀年、集團主席杜嘉祺將於會上與各股東討論今年上半年業績，並滙報集團策略的最新狀況，是三年多以來，滙控管理層首次在港面對其私人投資者大軍。

英國泰晤士報報道指，滙控在香港的零售投資者擁有該行約三分一的股份，是具有影響力的群體，自2019年4月以來，由於疫情干擾，高層沒與他們會面，而前年該行曾取消派息，引起許多以滙控股息作為重要收入的香港股東憤怒，及後去年雖恢復股息，但此事引起的憤怒在香港揮之不去，大股東平保 （02318） 認為滙豐應剝離亞洲業務，成立一家在香港上市的獨立公司，有散戶投資者支持。

報道指，祈耀年自2020年以來一直在使該銀行進一步向亞洲傾斜，預計該行將在下周的半年度業績中宣布加快這一戰略，作為其回擊平保的一部分。翌日的會議是祈耀年、杜嘉祺向零售投資者闡述其戰略的機會。

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編輯：胡學能