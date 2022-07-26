▲ 九龍樂善堂今日舉行2022年度總理就職典禮，主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟BBS太平紳士頒發委任狀予2022年度主席陳健平BBS太平紳士。

九龍樂善堂(簡稱「樂善堂」)於7月25日舉行「2022年度總理就職典禮」，荷蒙民政及青年事務局局長麥美娟BBS太平紳士蒞臨擔任主禮嘉賓，及一眾官員到賀。

樂善堂2022年度主席陳健平BBS太平紳士在致辭時表示，是年度將以「樂倡善舉、健澤社民」為目標，與樂善堂團隊推行更多為國為港惠民的服務，貫徹「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」之四大服務宗旨。



2022年為香港特別行政區成立二十五周年的重要時刻，樂善堂籌劃及舉辦一系列活動，共慶回歸，包括舉行8個「樂善端陽慶回歸」活動、在九龍城區包裝及派發10,000個「二十五周年慶祝活動禮物包」、動員樂善堂學生參與「世界和平書法日」、籌備共慶回歸「玻璃樽再造計劃」等。另外樂善堂有幸成為警務處慶祝回歸廿五周年之「警隊慈善音樂會 – 樂韻警聲頌銀禧2022」之受惠機構之一，當晚門票收入將捐作樂善堂慈善用途。

▲ 九龍樂善堂2022年度總理就職典禮，主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟BBS太平紳士與一眾官員到賀。

2022年是樂善堂推動過渡性社會房屋「樂屋」五周年，樂善堂自2017年起，與特區政府合作，持續以不同模式推行過渡性社會房屋項目。樂善堂至今已營運8個過渡性房屋項目，包括翻新唐樓單位、改建校舍、以組裝合成法興建房屋以及運用酒店作過渡性房屋等，提供555個單位。樂善堂未來兩年會持續投入不同過渡性房屋項目，包括改裝西區20個唐樓單位、彩虹彩興路興建組合屋、大埔黃魚灘「樂善村」組合屋項目等，預計投入多至少1,588個過渡性房屋單位予基層住戶。

除了與政府攜手合作推動解決房屋問題，膳食是另一個扶貧的重點關注項目，是年度在梁紹安前主席贊助下，樂善堂在黃大仙東頭邨開設「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，飯堂於4月已正式開業，為區內長者、有需要人士及學生提供價廉之營養膳食。當中更引入「智能便當機」，以自助形式提取，讓受惠人士可享用安全衛生的熱食便當。飯堂會舉辦各類型健康推廣活動，推動市民關注及建立健康生活模式。



在推動基層醫療工作方面，樂善堂轄下由李培埡副主席命名贊助、新開設的「樂善堂李賢義伉儷醫療中心」及「樂善堂李賢義伉儷社區藥房」，為市民大眾提供一系列的基層醫療服務。樂善堂是年度更獲得賽馬會資助四個新項目，包括「病有醫靠」社區門診資助計劃，為合資格的非新冠肺炎病人提供可負擔的門診服務，確保有需要之基層病人能夠獲得適切診治。「賽馬會社區藥房支援網絡」，為社區人士提供配藥、用藥護理和支援服務。另有為50歲以上步入中年的婦女，提供身心靈健康之自我管理計劃，以及支援「新型冠狀病毒病長期症狀」（簡稱「長新冠」）復康計劃。



樂善堂一直致力推動社區共融，加強支援少數族裔人士，包括於疫情下，為他們派發清真食物包及防疫物資等，及提供就業支援、學童功課輔導等服務，助他們融入社區。



教育方面，為加強師生對國家認識，樂善堂與教育局及不同專業教育團體合作，在每所轄屬學校定期為教職員進行國情、國安法、基本法等培訓和論壇；學生層面透過升國旗儀式、與國內學校進行網上交流及實體活動、課程和教材改革、課外活動構建等，鞏固師生愛國情懷。樂善堂亦正籌辦位於深水埗白田邨的新幼稚園，為適齡學童提供優質學前服務。另在樂善堂各轄屬幼稚園引入STEM課程。樂善堂重視硬件設置，提升教師學與教技能，助學生學習發展，將於今年度為所有轄屬幼稚園作裝修並添置新電子及數碼化設施。



新型冠狀病毒病自2019年爆發以來，樂善堂團隊一直站在最前線抗疫，包括成立「口罩銀行」派發防疫物資予基層、協助政府派發物資予公共屋邨確診長者、外展及診所疫苗接種、社區檢測等。今年初第五波疫情爆發，樂善堂在恒基兆業「 抗疫基金」 贊助下，推行樂善堂為院舍及劏房戶特設之「居家抗疫」支援計劃，為50,000多名居住於確診院舍以及社區之長者和基層家庭提供藥物及物資支援。並在社署委託下在石硤尾及灣仔設長者暫託中心照顧輕症長者。而因應近期疫情，樂善堂再與社署再度合作，在石硤尾重開長者暫託中心。



樂善堂作為慈善機構，資源是營運服務重要一環，樂善堂每年籌辦多元化籌款活動增加資源作新服務推展，活動實有賴各善長和社會賢達支持。



樂善堂一直緊貼社會當前需要推展不同項目，近年獲得各界對團隊之支持，陳健平主席衷心感謝各政府部門、社會賢達、常務總理、前主席、當年委員贊助和付出，並感激同事們於疫情下一直謹守崗位，推陳出新，運用創意和心意，推出一個又一個具意義的項目，實踐「關懷情真、樂善同行」精神！



（特約）