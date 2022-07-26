▲ 【美國加息】保德信：聯儲局本周議息有3大關注點 7月加息後聯邦基金利率已符合長期中性利率預期

美國聯儲局今日開始一連兩日的議息會議，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）G10經濟體首席經濟學家Ellen Gaske預期，聯儲局將於本周再次加息0.75厘，聯邦基金利率的目標區間將會從4個半月前的接近0厘，升至2.25至2.5厘水平，符合大多數聯儲局官員對長期中性利率的預期。

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由於聯儲局在2018年底將聯邦基金利率提高至逾2厘後，隨即導致經濟放緩，中性利率或會維持在略低於2厘的水平，但無論何種情況，7月聯儲局會議後再次收緊政策，都會將聯邦基金利率進一步推向「限制性」區間。

Gaske認為，本周議息會議有3大關注點。（1）聯儲局對當前經濟狀況的描述；（2）聯儲局官員對下半年經濟及通脹預測的重視程度；（3）聯儲局對全球風險的重視程度。

她解釋，目前經濟狀況和月度通脹數據近期走勢的信號好壞參半，首次申領失業救濟金人數持續上升，但整體人數依然偏低；房地產市場交投和抵押貸款申請大幅下滑，但樓價升幅未見放緩。

關注聯儲局收緊措施的滯後影響

其次，聯儲局傳達更具前瞻性的觀點可能還為時尚早，因最近通脹數據仍顯示出較高且廣泛的價格壓力，但隨之後每一次加息，更需要關注聯儲局收緊措施的滯後影響。

雖然聯儲局重點關注美國經濟，但當全球狀況有可能影響到美國經濟及金融環境時，他們必然會將全球狀況納入考慮，因此將持續關注聯儲局目前對美國以外的全球經濟風險的重視程度。

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編輯：陳韻妍