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【北溪一號】俄再減天然氣供應量 剩約20%

環球社會熱點 10:39 2022/07/26

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俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」早前恢復供應，但數量遠低於以往。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，受俄國能源監管部門指令，再下調北溪一號供應量，剩總量約20%。

【北溪一號】渦輪機料數日内運返俄 供氣現為總量4成  【下一頁】

Gazprom周一（25日）宣布，接獲俄羅斯能源監管機構指示，因技術原因關閉北溪一號（Nord Stream）一個渦輪機，即現時僅剩最後一個渦輪機在運作。透過北溪一號輸送的天然氣會降至每日3,300萬平方米，為管道總量約20%。

德國經濟部其後發表聲明，表示會密切注意情況，並與德國聯邦網絡組織及天然氣危機小組合作。但經濟部表明，根據德方資料天然氣輸送量減少與技術原因無關。

法國勒令商店開冷氣需關門節能 違者最多罰6000 【下一頁】

消息公布前，北溪一號已回復供氣，但數量僅為總量約40%。在年度維修前度，Gazprom更一度把供應量降至30%。歐盟委員會曾經警告，俄羅斯大有可能全面停止北溪一號的天然氣供應。

俄羅斯政府指摘西方國家的制裁與維修是天然氣量減少原因，總統普京（Vladimir Putin）早前更聲稱，制裁只會可能釀成全球能源價格進一步攀升。歐洲則指控俄羅斯利用能源勒索，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦批俄國發動「天然氣戰爭」。

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責任編輯：吳漢培

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