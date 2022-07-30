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【騰訊700】騰訊進軍出行服務市場？　早前調整內部架構成立地圖產品部

股市 15:15 2022/07/30

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【騰訊700】騰訊調整騰訊雲與智慧產業事業群組織架構　成立地圖產品部和數字孿生產品部

日前據內媒報道指，騰訊 （00700） 內部發文調整組織架構，當中包括成立地圖產品部，主要負責面向消費端客戶的騰訊地圖和出行等業務。自滴滴事件後，內地出行市場格局重塑，據內媒引述知情人士指，騰訊同樣有意進軍內地出行市場，並正在測試全新的召車功能「出行服務」。

據微信介面顯示，目前騰訊正在測試全新的打車功能「騰訊出行服務」，用戶可以通過出行服務進行召車。有內媒引述知情人士指，有關功能仍處於灰色測試階段，主要靠微信生態，開放性接入合規的出行服務商，並非騰訊親自進行召車服務。

騰訊早前調整內部架構，包括騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）組織架構和部分管理幹部，並宣布成立地圖產品部和數字孿生產品部，撤銷智慧空間產品部和交通平台產品部。

中國儒意與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲【下一頁】

報道指，新成立的地圖產品部主要負責面向C端用戶的騰訊地圖和出行等業務；數字孿生產品部主要負責搭建面向B端的生產空間、道路、園區和建築等領域的數字孿生底座和應用產品。

現時的地圖平台部職責變為負責地圖基礎能力和產品建設，做地圖基礎設施的底座支撐，為更多CBS （用戶、產業、社會）場景提供服務。

撤銷的智慧空間產品部與交通平台產品部相關團隊調整至數字孿生產品部。

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編輯：陳韻妍、梁安琪

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