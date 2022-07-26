▲ 【騰訊700】騰訊調整騰訊雲與智慧產業事業群組織架構 成立地圖產品部和數字孿生產品部

內媒報道，騰訊 （00700） 內部發文調整騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）組織架構和部分管理幹部，並宣布成立地圖產品部和數字孿生產品部，撤銷智慧空間產品部和交通平台產品部。

報道指，新成立的地圖產品部主要負責面向C端用戶的騰訊地圖和出行等業務；數字孿生產品部主要負責搭建面向B端的生產空間、道路、園區和建築等領域的數字孿生底座和應用產品。

現時的地圖平台部職責變為負責地圖基礎能力和產品建設，做地圖基礎設施的底座支撐，為更多CBS （用戶、產業、社會）場景提供服務。

撤銷的智慧空間產品部與交通平台產品部相關團隊調整至數字孿生產品部。

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編輯：陳韻妍