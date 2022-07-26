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【內房危機】寶龍地產正式違約、股價現插8%　公司尚未償還2129萬到期美元債兼利息、預告11月8日到期之3725萬美元債或難兌付

股市 10:08 2022/07/26

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【內房危機】寶龍地產正式違約　公司尚未償還2129萬到期美元債兼利息、預告11月8日到期之3725萬美元債或難兌付

寶龍地產 （01238） 違約，今早公布，公司尚未償還該等沒有交換的第四批2022年票據餘下尚未償還本金額2,129.4萬美元之本金及應計利息，原於7月25日到期並支付。

寶龍地產現插7.7%，報1.08元，再考驗7月18日的1.01元低位。

此外，第二批2022年票據的所有尚未償還本金額及其應計利息，將於到期日2022年11月8日到期並應支付。雖然公司不斷探討各項融資安排，惟就該等沒有交換的第二批2022年票據餘下尚未償還本金額3,725.9萬美元，公司亦未必能於2022年11月8日償還該本金及應計利息。

公司將與餘下的第四批2022年票據及第二批2022年票據的持有人積極保持溝通，並鼓勵相關持有人於切實可行情況下盡快與公司聯絡，務求就結付該等票據達成雙方同意的安排。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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編輯：姚卓然

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民企內房股 港股 寶龍地產（01238）
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