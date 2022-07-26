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【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人

股市 09:59 2022/07/26

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【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人

阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團整改多時，多次傳出當局要求阿里巴巴、螞蟻集團有更清晰營運分割。阿里巴巴今早在聯交所上載2022財政年度年報顯示，董事長兼行政總裁井賢棟在內全數螞蟻集團高層，一併退任阿里巴巴合夥人，令阿里巴巴合夥人數目縮至最新29人。

井賢棟去年9月已退出阿里巴巴董事會，參考阿里巴巴網站和最新年報資料，其他退任阿里合夥人的螞蟻集團高層包括倪行軍、彭翼捷、邵文瀾、吳敏芝、曾松柏、趙穎。

於2021財政年度列為螞蟻集團副總裁的邵曉峰、孫利軍最新繼續為阿里合夥人，但職位更改為集團資深副總裁、集團公益基金會理事長。

據阿里巴巴年報所述，公司於5月31日修訂《合夥協議》，合夥人應由「阿里巴巴集團人士」擔任，「阿里巴巴集團的關聯方人士」不再擔任合夥人。據了解，阿里巴巴期望做法可提升公司治理水平。

按圖可見阿里巴巴合夥人名單變化

    點擊圖片放大

井賢棟去年退出阿里巴巴董事會　螞蟻：申請金控必須做法，可見【下一頁】

阿里巴巴合夥人制度2010年確立，與一般公司高級管理層、董事會角色有所不同，合夥人主要角色是促進管理層之間的相互協作，同時擁有提名董事會簡單多數成員的專屬權利，也是令阿里巴巴雖然未設有A、B類股份，但仍被視為「同股不同權」公司。

阿里巴巴合夥人雖有約30人，但只有「合夥委員會」可決定合夥人名單，螞蟻集團高層全退下，井賢棟亦已退出該委員會，最新成員由馬雲、蔡崇信、張勇、彭蕾及王堅5人組成。

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記者：麥德銘

港股 阿里巴巴 馬雲 港股通 阿里巴巴－SW（09988） 同股不同權
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