▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市 現時在港第一上市的中概股有哪些？

中美審計監管商議進展未明，中概股紛自保，物色除美國外的上市地，不少中概股更將香港定為第一上市地。阿里巴巴 （09988） 申請在香港聯交所主板主要上市，預計可在今年年底完成主要上市流程，完成後，阿里巴巴會在紐交所、港交所 （00388） 雙重主要上市。

阿里巴巴申請轉主要上市詳情，可見【下一頁】

現時在本港以第一上市的中概股，包括兩隻電動車孖寶小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ，兩股在回流香港上市時，已選擇第一上市地位。今年4年，知乎 （02390） 也以雙重上市的方式，登錄港股。

港交所料更多中概股選港為第一上市

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 最初以第二上市申請香港上市，早前也宣布啟動程序轉為香港第一上市，預期將於10月3日轉換為雙重主要上市。

港交所行政總裁歐冠昇指，隨愈多中概股來到港交所，「若他們在香港交投量佔比逾55%，他們就沒得選擇（必須在香港第一上市）。」

中概股若選擇在香港第二上市，雖可獲豁免部分上市規則，但因不符合港股通納入要求，無法吸納北水資金。

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編輯：陳韻妍