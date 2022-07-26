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【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市　現時在港第一上市的中概股有哪些？　

股市 09:47 2022/07/26

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市　現時在港第一上市的中概股有哪些？　

中美審計監管商議進展未明，中概股紛自保，物色除美國外的上市地，不少中概股更將香港定為第一上市地。阿里巴巴 （09988） 申請在香港聯交所主板主要上市，預計可在今年年底完成主要上市流程，完成後，阿里巴巴會在紐交所、港交所 （00388） 雙重主要上市。

阿里巴巴申請轉主要上市詳情，可見【下一頁】

現時在本港以第一上市的中概股，包括兩隻電動車孖寶小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ，兩股在回流香港上市時，已選擇第一上市地位。今年4年，知乎 （02390） 也以雙重上市的方式，登錄港股。

港交所料更多中概股選港為第一上市

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 最初以第二上市申請香港上市，早前也宣布啟動程序轉為香港第一上市，預期將於10月3日轉換為雙重主要上市。

港交所行政總裁歐冠昇指，隨愈多中概股來到港交所，「若他們在香港交投量佔比逾55%，他們就沒得選擇（必須在香港第一上市）。」

歐冠昇料更多中概股改為香港第一上市【下一頁】

中概股若選擇在香港第二上市，雖可獲豁免部分上市規則，但因不符合港股通納入要求，無法吸納北水資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：【中概股】嗶哩嗶哩將在10月3日轉換為雙重主要上市　為美國除牌「買保險」

相關文章：【阿里巴巴9988】支付寶：小程序月活用戶按年增三成　未來一年投入百億資金支持商戶數碼化

編輯：陳韻妍

港股 理想汽車—W（02015） 美股 小鵬汽車－W（09868） 知乎－W（02390） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 歐冠昇 電動車 第二上市 中國概念股

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