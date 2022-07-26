▲ 【新冠藥物】復星醫藥高開6% 獲河南真實生物之阿茲夫定片全球獨家商業協議

國家藥監局官網昨（25日）發布，根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准河南真實生物科技有限公司之阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

復星醫藥 （02196） 昨晚旋即公布，附屬公司復星醫藥產業與真實生物訂立戰略合作協議，雙方就推進聯合開發並由復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫定等事宜達成戰略合作。復星醫藥產業享有合作產品的獨家商業化權利，商業化包括經銷、進口、出口、銷售、推廣等行為。

復星醫藥高開6.4%，報33.35元。

集團指，本次合作領域包括新型冠狀病毒、愛滋病治療及預防領域；擬合作區域為區域1（即中國境內，但不包括香港、澳門及台灣地區 ）以及區域2（ 即區域1以外的全球地區，但不包括俄羅斯、烏克蘭、巴西及其他南美洲國家和地區）。董事認為如該等合作依約開展，將有利於進一步豐富集團抗病毒產品線，滿足一線臨床用藥需求，並助力疫情防控。

另外，山東新華製藥 （00719） 此前4月亦與河南真實生物科技簽署《戰略合作協議》，真實生物同意新華製藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。可是，山東新華製藥卻跌3.4%，報6元。

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編輯：姚卓然

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