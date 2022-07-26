【ET開市直擊】傳內地批基金收購爛尾樓 內房股翻身有望？（附 time code）

內房爛尾樓事件早前愈演愈烈，內房股上日造好反彈，據外電指，國務院已批准設立房地產基金以收購爛尾樓，內房股翻身有望？AI股商湯大戶倉位再現異動， 將115億大貨搬倉至滙豐，第二大股東軟銀部署沽貨？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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00：16 - 港股今日焦點速覽

00：49 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：53 - 亞太股市早段市況速報

03：45 - 美股是「死貓彈」抑或轉勢？通脹何時見頂？

04：35 - 留意秋季後能源需求增 或令油價再升

06：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：10 - 港股成交不足900億 成交達1300-1400億後市才明朗

08：23 - 恒指今周料於20100-20800點區間走

11：43 - 房地產基金收購爛尾樓未必足夠？

12：21 - 軟銀搬貨入中央結算系統（CCASS） 轉倉後滙豐 （00005） 為第二大持倉券商

15：35 - 商湯 （00020） 一旦被H沽股價會失守2元

18：00 - 券商借股份安排 軟銀或可賺取借貸利息

19：00 - 阿里巴巴 （09988） 申請聯交所主板主要上市 有望成為滬港通、深港通北水投資範圍

21：00 - 阿里巴巴 （09988） 主要波幅區間：100-110元

21：15 - 港股開市前市況速報

21：42 - ET個股推介：百威亞太 （01876）

26：10 - 觀眾問股：商湯 （00020） 我唔敢同老公講，商湯5元有貨點算？現手頭有貨1萬股

28：22 - 觀眾問股：中海油 （00883） 想買入作中長缐投資 求買入價、止￼蝕位

30：28 - 港股開市初段市況速報

31：18 - 觀眾問股：港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 另外手上有蟹貨及分別跌15%同30%，現在點做呢？

35：27 - 觀眾問股：吉利 （00175） 17元買入、長汽 （02333） 15元買入、 理想汽車 （02015） 140元買入重貨求救

40：10 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 可以入？

41：54 - 觀眾問股：京東 （09618） 233元有貨咩價可再加貨？

43：39 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 咩位可以部署？

46：16 - 觀眾問股：協鑫科技 （03800） 咩價可入？

47：47 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 咩位可部署？

49：03 - 觀眾問股：越秀房託 （00405） 想入貨點睇？

51：09 - 觀眾問股：上海復旦 （01385） VS 微創機械人 （02252） 哪隻值博？ 咩位入、上望止蝕？

55：45 - 港股開市初段市況速報

57：03 - 財經日誌提提你

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