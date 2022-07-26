回顧過去，疫情作為外生衝擊，給香港經濟帶來了一次嚴重的打擊，導致各行各業活動減弱。外生衝擊使得經濟運行脫離原來軌道的同時，也迫使經濟增長動力的內部結構發生了轉變。香港消費結構由外來遊客推動向本地居民支撐轉變，零售等之前高度依賴訪港遊客的行業並沒有隨旅遊業而陷入冰封。不僅如此，因本地需求擴大、消費持續恢復，其促進經濟復蘇的作用亦愈發明顯。

疫情爆發之前，旅遊業作為香港四大支柱產業之一，一直貢獻約4%-5%的GDP，是推動香港經濟增長的主要來源之一。以本地零售銷貨價值為例，從2001年1月至2020年1月，本地零售銷貨價值與訪港遊客人次相關性達0.94，這也意味著一旦訪港遊客出現斷崖式下跌，本地零售業應會隨之大幅下跌。2020年2月訪港遊客人次同比減少96%，依照統計模型中本地零售業與訪港遊客人次間的彈性，同期本地零售業銷貨價值應隨之同比下跌81%至77億港元左右。事實上，當月本地零售業銷貨價值為227億港元，雖同比下跌44%，但仍遠高於模型預測值。其實，仔細觀察疫情發生之後訪港遊客與本地零售業績之間的關係，不難發現疫情前的高度相關性已經不再成立。

從供需角度來看，除了本地居民因為外游有限從而轉向本地消費以外，本地企業積極尋找適應疫情的新型銷售與促銷模式，例如，食肆利用外賣平臺提供線上點餐與送餐服務，酒店提供宅度假（Staycation）套餐，商場提供電子積分兌換代金券等各類活動，一定程度上啟動了本地消費需求。

從政府補貼角度來看，供需兩端政策雙管齊下、紓困解困效果斐然。一方面，補貼在港居民提升消費能力、啟動需求；另一方面，補貼在港企業呵護企業復蘇動能，促進勞工市場恢復，從而穩定居民收入水準。過去兩年酒店、餐飲、零售的經濟損失並沒有像與訪港旅遊直接相關的產業（遊客的其他消費與乘客運輸）那樣進一步擴大，也印證了支撐本地消費的動力源正在由外向內的遷移。根據最新資料，5月訪港遊客量環比增加近3倍，同比增加253%，創疫情以來的新高。隨著內地入境隔離時間縮短，香港取消入境航班熔斷機制，跨境隔離措施進一步放寬，三季度訪港遊客人次有望實現提升。根據我們的測算，若四季度起訪港遊客恢復至疫情前三年的平均水準，則今年訪港遊客數量將恢復至疫情前三年平均水準的25%左右，而相對應的入境旅遊相關總消費或將達到約770億港元。

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