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【本港經濟】陳茂波：料本港GDP預測將再下調　未能通關成復甦最大阻礙、承諾盡力爭取放寬通關限制

Hot Talk 08:58 2022/07/26

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【本港經濟】陳茂波：料本港GDP預測將再下調　未能通關成復甦最大阻礙、承諾盡力爭取放寬通關限制

本港財政司司長陳茂波接受本地媒體採訪時表示，第五波新冠疫情的回落時間較之前預測的為長，加上內地疫情影響供應鏈，第二季經濟不如預期的強勁，即使本港消費上升，但出口和投資仍然低迷，因此，港府可能於在8月第二次下調今年經濟增長預測。

陳茂波承認，本港嚴格的檢疫規定是目前經濟復甦之中，所面對和必須克服的最關鍵的限制因素，因此，港府正採用數據為本和精準的方法，尋找方法放寬入境旅客的隔離措施，包括與內地及外國通關。

他又指，全港市民均對通關均表示渴望，「從經濟角度來看，通關對香港也非常重要。因此，我保證，港府將最優先考慮（highest priority）通關這個問題，並強烈要求盡快達成。」

陳茂波在2月份的預算報告中曾預計香港今年經濟成長2%至3.5%，但在第一季萎縮4%後，政府將預測下調至1%至2%。

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編輯：姚卓然

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GDP 出入境管制 疫情 財政司 陳茂波 經濟

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