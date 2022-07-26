【港股市況】恒生指數早段升不足100點　阿里巴巴升3%、申請香港轉為主要上市　商湯再挫8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股今早則高開百點。恒生指數開報20676點，升113點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。阿里巴巴 （09988） 申請轉為香港主要上市、股價升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.3%；滙豐 （00005） 升逾1%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：05】協鑫科技 （03800） 升4%，高見3.65元，成交近8.1億元。

【10：04】快狗打車 （02246） 逆市下跌續尋底，股價跌逾4%，低見6.74元，市值跌至41.548億元。

【10：04】【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」 井賢棟等9名高層全退合夥人

【10：00】濠賭股個別發展，當中藍籌賭股上升，銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%。

【09：58】連升多日的企展 （01808） 股價回吐35%，低見1.3元，成交308萬元。

【09：56】綠領 （00061） 公布接獲法定要求償債書，償還約8494萬美元，股價今早復牌後跌10%，低見0.1元。

【09：54】ATMX除阿里巴巴 （09988） 外全部逆市下跌，騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌1%。

【09：51】恒指升幅收窄至87點，報20650點；科指升不足0.1%，報4536點。

【09：51】商湯 （00020） 最新跌逾8%，低見2.19元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至3%，報102.6元，今早曾高見104.1元；港交所 （00388） 升逾1%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市 現時在港第一上市的中概股有哪些？

【09：45】寶龍地產 （01238） 跌逾8%，低見1.06元。寶龍地產公布根據「第四批2022年票據」的條款昨日（25日）到期並應支付，惟公司尚未償還該等沒有交換的「第四批2022年票據」餘下尚未償還本金額2129.4萬美元的本金及應計利息。

【09：43】時代天使 （06699） 發盈警，預期中期淨利潤介乎約6610萬至6960萬元人民幣，按年跌27.3%至30.9%，股價今早逆市跌一成，低見133.5元。

【09：41】聯儲局本周議息，滙豐 （00005） 升近2%；渣打 （02888） 升逾1%；恒生 （00011） 升0.7%；東亞 （00023） 升0.4%；中銀香港 （02388） 升0.9%。

【09：40】平安好醫生 （01833） 跌逾8%，低見20.05元。

【09：39】港股開市後曾升近200點，高見20762點，最新回順升116點，20679點；科指升0.5%，報4558點。

【09：38】茂宸集團 （00273） 異動，股價飈升近5成，破頂高見0.035元，成交達7105萬元。

【09：37】【新冠藥物】復星醫藥高開6% 獲河南真實生物之阿茲夫定片全球獨家商業協議

【09：35】中國儒意 （00136） 推出手機遊戲《傳奇天下》，股價升近4%，高見2.45元。

【09：34】商湯 （00020） 最新跌逾6%，低見2.25元，成交5035萬元。

【09：33】葉氏化工 （00408） 已完成出售旗下溶劑業務謙信化工持有股權，總代價為22.95億元人民幣（折合約26.88億港元），股價今早復牌早段跌近4%，低見4.38元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，高見103.9元。港交所 （00388） 升3%，高見366.8元。

【09：28】億和 （00838） 股價高開半成。億和上半年與國內成立的某知名企業所接訂單約3億元，按年增長約近5.7倍。

【09：27】康臣葯業 （01681） 公布控股股東潛在以約21.83億元人民幣（約25.33億港元）出售約29.5%股權予潛在買方萬邦德（深：002082）而訂無法律約束力意向書，康臣葯業股價高開近15%，開報4.71元破頂。

【09：25】商湯 （00020） 股價逆市低開逾3%，開報2.31元。

【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐 疑為第二大股東軟銀部署沽貨？

【09：22】恒生指數開報20676點，升113點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。阿里巴巴 （09988） 申請轉為香港主要上市、股價升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.3%；滙豐 （00005） 升逾1%。

【09：13】期指開報20615點，升54點或0.3%。

【09：00】【本港經濟】陳茂波：料本港GDP預測將再下調 未能通關成復甦最大阻礙、承諾盡力爭取放寬通關限制

【08：54】坤集團 （00924） 開市前公短暫停牌，以待根據證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則刊發公告，其構成公司的內幕消息。

【08：54】綠領控股 （00061） 、葉氏化工 （00408） 今早復牌。

【化工股】葉氏化工出售旗下溶劑業務股權 作價近27億、明起復牌

【08：45】恒指黑期升約46點，報20590點；道指期貨跌146點，報31821點。

【08：15】【盈喜盈警】一文看清企業數據 H&H國際料半年經調整可比純利按年下跌25至35%（不斷更新）

【08：10】【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成 有望成港股通投資範圍

【07：54】【騰訊持股】中國儒意推《傳奇天下》 與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲

【07：53】【中美貿易戰】拜登料本周與習近平通話

【07：45】【Tesla概念股】億和上半年與國內某知名企業所接訂單約3億元 按年增5.7倍

【07：45】港股ADR收報20645點，升82點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49.97元，較港收市價高1.12元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.37元，較港收市價低0.03元或0.01%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.16元，較港收市價低0.44元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，市場主流意見認為加息0.75厘 ； 美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，第二季GDP及6月PCE數據也會出爐，美股個別發展，道指收市升90點，報31990點；標指升5點，報3966點；納指則跌51點或0.43%，報11782點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩

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