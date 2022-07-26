【恒指夜期+ADR】阿里美股低港4%　夜期跌134點（不斷更新）

阿里巴巴美股走勢乏力，較港股收市價低4%，拖累夜期跌134點，報20751點，中概股整體走勢亦偏軟。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.66 -0.9% 美團ADR 187.45 -1.7% 騰訊ADR 324.11 -1.6% 阿里巴巴美股 100.20 -4.0%

北水吸資10億 買中海外騰訊

北水吸資10.1億元，以中海外 （00688） 吸資最多，錄4.1億元淨入，騰訊 （00700） 獲3.4億元淨買，快手 （01024） 、復星醫藥 （02196） 、美團 （03690） 及李寧 （02331） 均有逾1億元淨入。

北水動向：

▼ 點擊圖片放大 +2

恒生指數全日升342點 阿里巴巴升近5%、港交所跟升逾3% 內房物管股造好

美股隔晚個別發展，港股今早則高開113點，其後在阿里巴巴 （09988） 領市下，大市午後曾升近400點。恒生指數收報20905點，升342點，成交965.4億元。恒生科技指數升1.4%，報4596點。阿里巴巴 （09988） 申請轉為香港主要上市，股價升近5%；港交所 （00388） 升逾3%；內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升逾13%；碧桂園服務 （06098） 升逾7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 104.40 +4.8 +71 29 滙豐 50.10 +2.6 +41 10 友邦 81.40 +1.6 +26 17 中芯 17.00 -1.2 -1 10 創科實業 89.30 -1.5 -3 19 蒙牛 35.40 -3.1 -6 23

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

分析文章︰

【分析｜內房股】內房物管連彈兩日似轉勢？ 大行未敢看好民企內房、反料中期業績會大削派息

【分析｜內銀股】內地據報設基金援出險房企、基金獲建行500億資金 大行料建行核心一級資本率降27基點

更多【即市財經分析】文章

即市走勢︰

【22：50】拖累夜期跌134點，報20751點

【18：55】恒指夜期跌56點，報20829點，低水77點。

【16：13】長江生命科技 （00775） 跌逾4%，收報0.8元。

【長和系】長江生命科技：入股早期癌症檢測開發商可擴闊業務範疇 液體活檢市場可達260億美元

【16：13】光大控股 （00165） 尾市下跌，破底低見6.14元，收報6.15元，跌0.8%，成交1672.9萬元。

【光大控股】光大控股原行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法 接受監察調查

【16：10】恒生指數收報20905點，升342點，成交965.4億元。恒生科技指數升1.4%，報4596點。阿里巴巴 （09988） 升近5%；港交所 （00388） 升逾3%；內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升逾13%；碧桂園服務 （06098） 升逾7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

【16：00】恒生指數U盤前升382點，報20945點。

【15：54】新東方在綫 （01797） 升逾17%，高見18.74元，成交近8億元。

【15：53】騰訊 （00700） 收市前股價升幅擴至1%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.3%；京東 （09618） 升逾2%。

【15：45】平保 （02318） 尾市升3%，高見48.95元；國壽 （02628） 升逾1%。

【15：36】港股尾市升約380點，報20942點；科指升1.5%，報4600點。

【15：26】蔚來 （09866） 尾市升逾4%，高見156.9元；理想汽車 （02015） 升3%；小鵬汽車（009868）升逾2%。

【15：21】億和 （00838） 股價高開低走，尾市跌近0.5%，低見2.05元，今早曾高見2.28元。

【15：12】碧桂園 （02007） 尾市升15%，高見3.78元。

【15：09】【大行報告】大摩調整中港股焦點名單 各加入及剔除邊3隻股份？

【15：05】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至逾12%，高見17.86元。

【15：01】上證升0.8%，深證升近1%；創業板指升0.3%。

【14：51】除內房外，物管股亦造好，碧桂園服務 （06098） 升近7%；金科服務 （09666） 升近一成；世茂服務 （00873） 升逾6%；融創服務 （01516） 升近5%；雅生活 （03319） 升逾8%；綠城服務 （02869） 升半成。

【14：44】碧桂園 （02007） 升幅進一步擴大至逾12%，高見3.69元，成交4.3億元。

【14：38】恒指反覆向上，升幅最新擴大至近400點，報20951點，升388點；科指升1.5%，報4603點。

【14：37】滙豐 （00005） 於儲局議息前造好，股價升近3%，高見50.25元。

【14：33】碧桂園 （02007） 升幅擴大至一成。另外，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升4%；龍湖 （00960） 亦升近4%。

【14：04】大市升幅擴大至約365點，報20927點。

【13：32】教育股上升，其中新東方在綫 （01797） 午後抽升逾7%，高見17.36元。

【13：30】阿里巴巴 （09988） 升勢回順，最新升幅略收窄至逾4%，報104.3元，午後初段曾高見106.1元。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴被指縮減美國B2B業務人手 增長指標大幅低於3年前

【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元 軟銀現升近3.5%

【13：28】蒙牛 （02319） 股價逆市向下，最新跌逾3%，低見35.3元。

【13：20】恒指最新升約275點，報20838點，阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至5.5%，報105.1元。

【13：08】英恒科技 （01760） 發盈喜，股價午後升7%，破頂高見7.55元。

【13：05】恒指升至20900點水平，報20909點，升346點；科指升1.7%，報4613點。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 升6.5%，高見106.1元，港交所 （00388） 最新升近4%，高見369.4元，成交8.3億元。

【13：01】港交所 （00388） 午後升幅擴大至逾3%，高見367.8元。

【13：00】恒生指數午後初段升約289點，報20852點。科指升1.4%，報4599點。

【12：48】【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」 阿里美股或2024年被逼退市

【12：28】黑期最新升約315點，報30858點。

【12：13】英恒科技 （01760） 中午公布，預期中期純利按年大增不少於100%以上。

【12：03】【HIBOR】港元6拆息全線走高、1個月HIBOR升穿1.19厘 實際按息逼近封頂息

【12：00】恒生指數半日升305點，報20868點，成交526億元。恒生科技指數升1.5%，報4602點。阿里巴巴 （09988） 升6%、港交所 （00388） 升近3%，滙豐 （00005） 升逾2%，商湯 （00020） 逆市挫逾6%。

【11：55】【內房危機】內房再反彈、碧桂園升6% 中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會 信達、中金等金融機構有份出席

【11：52】商湯 （00020） 股價最新跌逾6%，報2.25元，今早曾低見2.19元，成交近2.1億元。

【商湯20】商湯與廣汽達成戰略合作 聚焦加速智能汽車研發及量產

【11：49】復星醫藥 （02196） 高開低走，股價最新轉跌逾1%，低見30.65元。

【11：42】港股中午收市前升近300點，報20852點，升289點；科指升1.4%，報4599點。

【11：40】港交所 （00388） 最新升近3%，報366.4元，成交6.8億元。

【11：34】中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會，中海外 （00688） 最新升逾3%；潤地 （01109） 升近3%；碧桂園 （02007） 升7%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升近3%。

【11：32】恒指升至近20900點水平，高見20898點，最新報20889點，升326點。

【11：30】內地股市上揚，上證半日升0.8%，深證升1.1%；創業板指升0.6%。

【11：26】半新股中國石墨 （02237） 股價反彈15%，高見0.62元，成交2238萬元。

【11：25】企展 （01808） 回吐幅度擴大至逾4成，低見1.15元，成交790萬元。

【11：18】凱升 （00102） 逆市挫2成，低見0.178元，成交696.9萬元；太陽城集團 （01383） 挫15%，低見0.18元。

【11：16】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至6%，高見105.7元，成交29.8億元。

【11：13】大市最新升300點，報20863點。科指升1.4%，報4600點。

【11：06】阿里巴巴 （09988） 股價觸105元，升逾5%，成交27.7億元，個股貢獻大市約75點升幅。

【阿里巴巴9988】張勇：阿里巴巴必須比時代變得更快

【11：06】【可持續發展】中國電力向母企收購逾215萬千瓦可再生能源資產 清潔能源裝機容量佔比將升至3.32%

【11：01】中遠海能 （01138） 升逾4%，破頂高見5.78元。中遠海能公布與招商局能源運輸各持股50%的合營公司中國液化天然氣運輸（控股）參與投資建造液化天然氣船舶。另外，東方海外 （00316） 升逾3%；中遠海控 （01919） 升1%；太平洋航運 （02343） 升近4%。

【10：58】【HSBC滙豐】滙豐控股香港股東非正式會議8月2日舉行 管理層3年多以來首次在港面對私人投資者大軍

【10：52】大市最新升近300點，報20845點，升282點，科指升1.4%報4596點。

【10：44】快狗打車 （02246） 今早曾破底低見6.69元，最新股價轉升逾3%，高見7.49元。

【10：41】騰訊 （00700） 最新轉升0.4%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 則逆市向下跌0.6%。

【10：35】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾5%，高見104.8元。大市升逾200點，恒指升239點，報20802點；科指升0.8%報4571點。

【10：32】國際油價反彈近2%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：26】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，觸50元關口。

【10：24】協鑫科技 （03800） 升幅擴大至逾7%，高見3.75元，成交9.8億元。

【10：14】【騰訊700】騰訊調整騰訊雲與智慧產業事業群組織架構 成立地圖產品部和數字孿生產品部

【10：14】【內房危機】寶龍地產正式違約、股價現插8% 公司尚未償還2129萬到期美元債兼利息、預告11月8日到期之3725萬美元債或難兌付

【10：12】內房續揚，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升4%；碧桂園 （02007） 升近4%；雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾1%。

【10：10】恒指最新回升至20700點，升137點，科指升0.4%，報4551點。阿里巴巴 （09988） 升近4%，報103.4元。

【10：05】協鑫科技 （03800） 升4%，高見3.65元，成交近8.1億元。

【10：04】快狗打車 （02246） 逆市下跌續尋底，股價跌逾4%，低見6.74元，市值跌至41.548億元。

【10：04】【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」 井賢棟等9名高層全退合夥人

【10：00】濠賭股個別發展，當中藍籌賭股上升，銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%。

【09：58】連升多日的企展 （01808） 股價回吐35%，低見1.3元，成交308萬元。

【09：56】綠領 （00061） 公布接獲法定要求償債書，償還約8494萬美元，股價今早復牌後跌10%，低見0.1元。

【09：54】ATMX除阿里巴巴 （09988） 外全部逆市下跌，騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌1%。

【09：51】恒指升幅收窄至87點，報20650點；科指升不足0.1%，報4536點。

【09：51】商湯 （00020） 最新跌逾8%，低見2.19元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至3%，報102.6元，今早曾高見104.1元；港交所 （00388） 升逾1%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市 現時在港第一上市的中概股有哪些？

【09：45】寶龍地產 （01238） 跌逾8%，低見1.06元。寶龍地產公布根據「第四批2022年票據」的條款昨日（25日）到期並應支付，惟公司尚未償還該等沒有交換的「第四批2022年票據」餘下尚未償還本金額2129.4萬美元的本金及應計利息。

【09：43】時代天使 （06699） 發盈警，預期中期淨利潤介乎約6610萬至6960萬元人民幣，按年跌27.3%至30.9%，股價今早逆市跌一成，低見133.5元。

【09：41】聯儲局本周議息，滙豐 （00005） 升近2%；渣打 （02888） 升逾1%；恒生 （00011） 升0.7%；東亞 （00023） 升0.4%；中銀香港 （02388） 升0.9%。

【09：40】平安好醫生 （01833） 跌逾8%，低見20.05元。

【09：39】港股開市後曾升近200點，高見20762點，最新回順升116點，20679點；科指升0.5%，報4558點。

【09：38】茂宸集團 （00273） 異動，股價飈升近5成，破頂高見0.035元，成交達7105萬元。

【09：37】【新冠藥物】復星醫藥高開6% 獲河南真實生物之阿茲夫定片全球獨家商業協議

【09：35】中國儒意 （00136） 推出手機遊戲《傳奇天下》，股價升近4%，高見2.45元。

【09：34】商湯 （00020） 最新跌逾6%，低見2.25元，成交5035萬元。

【09：33】葉氏化工 （00408） 已完成出售旗下溶劑業務謙信化工持有股權，總代價為22.95億元人民幣（折合約26.88億港元），股價今早復牌早段跌近4%，低見4.38元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，高見103.9元。港交所 （00388） 升3%，高見366.8元。

【09：28】億和 （00838） 股價高開半成。億和上半年與國內成立的某知名企業所接訂單約3億元，按年增長約近5.7倍。

【09：27】康臣葯業 （01681） 公布控股股東潛在以約21.83億元人民幣（約25.33億港元）出售約29.5%股權予潛在買方萬邦德（深：002082）而訂無法律約束力意向書，康臣葯業股價高開近15%，開報4.71元破頂。

【09：25】商湯 （00020） 股價逆市低開逾3%，開報2.31元。

【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐 疑為第二大股東軟銀部署沽貨？

【09：22】恒生指數開報20676點，升113點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。阿里巴巴 （09988） 申請轉為香港主要上市、股價升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.3%；滙豐 （00005） 升逾1%。

【09：13】期指開報20615點，升54點或0.3%。

【09：00】【本港經濟】陳茂波：料本港GDP預測將再下調 未能通關成復甦最大阻礙、承諾盡力爭取放寬通關限制

【08：54】坤集團 （00924） 開市前公短暫停牌，以待根據證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則刊發公告，其構成公司的內幕消息。

【08：54】綠領控股 （00061） 、葉氏化工 （00408） 今早復牌。

【化工股】葉氏化工出售旗下溶劑業務股權 作價近27億、明起復牌

【08：45】恒指黑期升約46點，報20590點；道指期貨跌146點，報31821點。

【08：15】【盈喜盈警】一文看清企業數據 H&H國際料半年經調整可比純利按年下跌25至35%（不斷更新）

【08：10】【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成 有望成港股通投資範圍

【07：54】【騰訊持股】中國儒意推《傳奇天下》 與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲

【07：53】【中美貿易戰】拜登料本周與習近平通話

【07：45】【Tesla概念股】億和上半年與國內某知名企業所接訂單約3億元 按年增5.7倍

【07：45】港股ADR收報20645點，升82點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49.97元，較港收市價高1.12元或2.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.37元，較港收市價低0.03元或0.01%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.16元，較港收市價低0.44元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，市場主流意見認為加息0.75厘 ； 美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，第二季GDP及6月PCE數據也會出爐，美股個別發展，道指收市升90點，報31990點；標指升5點，報3966點；納指則跌51點或0.43%，報11782點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#