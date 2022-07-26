▲ 【美股焦點】Walmart沃爾瑪受累通脹、下調季度及全年盈利指引 股價盤後挫近一成

沃爾瑪 Walmart（美︰WMT）下調季度及全年指引，指通脹導致消費者在食品等必需品上的支出增加，而減少其他消費，在服裝及電子產品等商品上的花費減少，需要減價促銷。受消息拖累，Walmart股價盤後挫近一成，報118.96美元。

Walmart表示，現時預計第二季度及全年經調整每股收益將分別下降約 8%至9%，以及11%至13%。相對此前Walmart曾預計，第二季度經調整每股收益將持平或小幅上漲，全年將下降約1%。

Walmart預計第二季度除燃料外美國同店銷售額將增長約6%，高於此前預期4%至5%的增幅。不過，商品組合將為公司帶來壓力。行政總裁Doug McMillon指，食品及燃料通脹水平的上升正影響消費方式，又指服裝等商品的大幅減價亦損害利潤率。

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責任編輯︰梁浩碩

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