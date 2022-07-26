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【騰訊持股】中國儒意靠穩升0.4%　推《傳奇天下》、與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲

股市 16:17 2022/07/26

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【騰訊持股】中國儒意推《傳奇天下》　與騰訊在遊戲領域達成深度合作後推出的第二款遊戲

中國儒意 （00136） 公布，繼5月正式推出首款遊戲《亂世逐鹿》後，下屬品牌景秀遊戲於7月26日正式推出傳奇IP系列大型多人在線角色扮演手機遊戲《傳奇天下》，遊戲為集團獨家代理發行，同時亦是集團與騰訊 （00700） 在遊戲領域達成深度合作後正式推出的第二款遊戲。

中國儒意今早曾升逾4%，高見2.45元，其後升勢回順，最終收報2.35元，升0.4%，成交9401萬元。

中國儒意表示，預期未來將繼續努力獲取更多精品遊戲項目，並預計在今明兩年陸續推出。管理層會繼續努力發展更多遊戲業務，從而豐富遊戲業務板塊。

中國儒意此前公布，至7月19日，《亂世逐鹿》總註冊人數已達134萬，亦已超出1億元人民幣的總充值。

騰訊為中國儒意股東最大股東，持股19.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球及中石化

【騰訊持股】中國儒意走高4%　首款遊戲《亂世逐鹿》總充值破億人幣

【配股集資】中國儒意復牌後高開11%　公司以折讓約2%配股、騰訊成單一最大股東

責任編輯︰梁浩碩

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港股 騰訊控股（00700） 中國儒意（00136）
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