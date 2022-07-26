【Tesla概念股】億和高開低走倒跌近2%　上半年與國內某知名企業所接訂單約3億元　按年增5.7倍

▲ 億和上半年與國內某知名企業所接訂單約3億元 按年增5.7倍

億和 （0838） 公布，今年上半年與國內成立的某知名企業所接訂單約3億元，相對去年同期的4500萬元，增長5.67倍。集團與該企業所接訂單約6.6億元，一般項目由接訂單到交付產品的週期約1年到3年。

億和高開低走，高開5.3%報2.2元創去年11月新高，早段曾升最多9%高見2.28元，其後走勢向下，最終收報2.05元，倒跌1.9%，成交近1.1億元。

億和表示，根據近期的業務回顧及於可獲得的有關第3、4季度的訂單交付預測，於2021年已交付並確認為收入的訂單約3500萬元，預計於2022年內將交付並確認為收入的訂單約1億元，而截至12月31日預測未交付的訂單約為5.25億元，將於2023年及2024年內交付後並確認為收入。

集團已經針對該企業的訂單做出相應設備和產能的整體規劃，為已中標專案的加速量產和論證階段專案的快速落地做好了充分準備。

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責任編輯︰梁浩碩

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