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【MIRROR演唱會】（圖輯）MIRROR首個紅館演唱會周一晚正式開鑼 12子吊威吔登陸舞台 精彩場面逐一回顧

理財智慧 17:21 2022/07/26

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萬眾期待的人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》於周一（25日）晚正式掀幕，由於首場個演向來都被認為是「總綵排」，故難免有些「意外」，如Edan自彈自唱一幕鋼琴無聲和，需要工作人員上台處理，又如唱團歌《BOSS》時，亦似乎出了點亂子，令12子在台上有點不自然的尷尬對望，但盡管如此，場內氣氛依然澎湃，所有粉絲都出盡力大聲叫喊偶像名字打氣，即使首場遇上需要調節，但相信在未來的11場MIRROR每一位成員都會繼續賣力演出，以答謝每入辛苦搶到飛入場的觀眾。

現在先來回顧一下首場演唱會的精彩畫面～

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MIRROR首場紅館演唱會完整歌單：

1.《Innerspace》 MIRROR

2.《Reflection》MIRROR

3.《All in one》+Rap（Tiger+Jeremy） MIRROR

4.《黑夜不再來》 Jer

5.《半》 Jeremy

6.《鶴頂紅》 Frankie

7.《衝口而出》Stanley

8.《狂人日記》+《九》 Jer+Frankie+Jeremy+Stanley

9.《作品的說話》姜濤

10.《人類群星閃耀時》 Jer

11.《金星女孩》+《信之卷》AK

12.《蝸牛》+《另一個諾貝爾》AK+Ian

13.《King Kong》+《Mr.Stranger》Anson Lo

14. 《無盡》 Frankie+MIRROR

15. 《12》MIRROR

16.《神隊友》MIRROR

17. 《Yellow Fever》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

18.《黑之呼吸》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

19.《收聲多謝》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

20. 《Distance》+《留一天與你喘息》Ian

21. 《鏡中鏡》姜濤+Tiger+Stanley

22. 《E先生連環不幸事件》Edan

23. 《My Apple Pie》Edan+Anson Lo

24. 《Elevator》+《Megahit》Edan+Anson Lo

25. 《虎道門》AK+Alton+Lokman

26.《道路使用者的有型守則》AK+Alton+Lokman

27.《Rebound》AK+Alton+Lokman

28. 《Boss》MIRROR

29.《IGNITED》MIRROR

30.《We are》MIRROR

Encore :

31.《一秒間》MIRROR

32.《蒙著嘴說愛你》MIRROR

33.《One and all》MIRROR

 

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記者：張以正

 

 

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