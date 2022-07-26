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【樓市熱話】90後夫婦月入5萬跟家人同住居屋 排隊輪紀律部隊宿舍要苦等10年 應否於現在圓上車夢?

理財智慧 16:19 2022/07/26

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加息不利因素籠罩下，過去數月本港樓市氣氛明顯轉差，市場出現多宗低於市價，甚至蝕讓成交。眼見市場減價盤增加，有不少準買家猶豫應否於此刻入市。有一位90後網民於討論區發文指，煩惱應否買樓。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？


該樓主指自己今年28歲，是獨生子，與太太跟家人同住在居屋單位，單位有足夠空間居住。他表示，兩口子月入5萬多元，而他的太太做紀律部隊，如要輪候宿舍要等待約10年。另方面，他的父母沒有儲蓄，退休要靠他供養。

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樓主指自己手持現金約70萬，他的夢想是置業，兩口子有能力上車。不過，他憂慮如在現在上車，負擔會太重，又不能照顧兩老，正猶豫應否多儲數年錢才買樓，還是將現金儲起，「的起心肝」輪候宿舍。

 


樓主帖文一出，絕大多數網民也認為他現階段應該先儲錢為上，不用急於在短期內買樓，有人建議他應「儲多幾年再算」，也有網民認為樓主長遠而言應買樓，但不需要「急住買」。

【職場熱話】昔日入U學霸成自己下屬 高級文憑學歷上司稱早入社會發展更好 被嘲「邊個笑到最後都未知」，詳見【下一頁


不少網民也對樓市前景看得較淡，以下是網民的不同看法：


「現在是cash is king的時代， 加息加縮表，當然等下先買。萬一買左，同區新盤劈2成開售，單位立刻變蟹。」

 

「儲下錢先，樓市三、四年也沒有升過， 現在向下行， 寧買當頭起。」

 

「到減息果時先買都未遲啦！到時大把靚盤你揀」

 

「本身有屋住，不是租緊樓，不是急需，有錢可以做數個月定期。」

 

【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價，詳見【下一頁


另外亦有網民為他作出詳細分析，認為樓主跟家人同住，首先父母需要供養及照顧， 一起住會較方便，有事也容易照應。其次是這單位早年已買入，加上有足夠空間居住，這已經比出面不少人好，不需要因地方不足而要出去租樓住，可節省不少租金及日常洗費，是效益最大化的方法。他續指，樓主另一半能夠排宿舍，這已經「無得輸」。

【移民急讓 】日出康城LP6三房海景戶 業主趕移民減價120萬急讓 持貨3年蝕逾10萬沽出，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 


 

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香港物業 居屋 儲蓄 紀律部隊 買入 加息

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