【下半年部署】大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股

大和發表港股下半年展望報告，該行把恒指今年目標由27000點下調至24500點，惟仍認為內地在通脹較溫和，及人行推出積極性措施的情況下，中國股市可成為一個避風港。展望下半年，恒指盈利預測料有一定改善。大和亦預期下半年將出現3大投資主題，並且推薦受惠有關主題的12隻中國股市的首選股，當中5隻在本港上市。

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大和最新首選股份名單：

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大和認為，下半年的三大投資主題，首先是政策受惠產業，包括鋼鐵、科網、酒店及券商。其次是板塊毛利率復甦，包括科網、日常性消費、速遞和電池等。最後，光伏、電池材料及體育用品等特定行業，具有留意價值。

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