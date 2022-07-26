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葉氏化工逾26億元 出售溶劑業務51%股權

股樓投資 12:09 2022/07/26

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葉氏化工(00408)宣布，以22.95億元人民幣即約26.88億元，出售從事溶劑業務的謙信化工51％實際權益予私募基金太盟，料收益約11.88億元。 該集團指，所持謙信化工實際權益將由75％降至24％，而所得款項用作日後投資儲備、償還銀行貸款及滿足一般營運資金需求，於６月底約13.6億元貸款須於一年內償還，亦有意作出項目戰略投資，涉及新材料及科技業務。該股今日復牌，中午收報4.05元大跌11.1%。

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集團指出，謙信化工去年純利約4.9億元，去年底資產淨值約25.2億元，透過與太盟戰略合作，包括商討訂立戰略供氣協議，以按具競爭力的價格供應謙信化工新溶劑廠房生產醋酸使用的一氧化碳，而且為溶劑業務的持續發展融資。該集團指，謙信化工將改以聯營公司入帳但將繼續於溶劑業務業績及擴張中擁有權益。

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撰文 : 李尚毅

葉氏化工（00408） 港股

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