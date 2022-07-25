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【內房危機】佳兆業：獲若干境內金融機構延長借款期限　爭取10月底前刊2021年業績

股市 23:03 2022/07/25

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佳兆業：獲若干境內金融機構延長借款期限　爭取10月底前刊2021年業績

佳兆業 （01638） 發公告更新重組進度，指於境內取得進展，已與若干境內金融機構訂立安排延長現有借款的期限，並已引入品牌方盤活若干項目的建設與銷售。

佳兆業提到，4月與招商局蛇口工業區控股股份有限公司及中國長城資產管理股份有限公司訂立戰略合作協議。於6月，集團亦與中信集團若干成員公司訂立協議，出售集團位於深圳的物業存貨及集團若干項目的重組安排。

集團又指，已與債權人進行建設性對話，以加快制定各方一致同意且保值的解決方案。

另外，佳兆業指，除非中國進一步爆發疫情，或內房的營商環境出現任何重大變化，否則公司將爭取於今年10月底前刊發2021年度業績。

佳兆業將繼續停牌，直至另行通知。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

佳兆業集團（01638） 港股

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