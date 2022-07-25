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【俄烏衝突】歐洲天然氣期貨急升近6%　北溪1號一台發動機停止運作　俄方預告後日天然氣流量再下降

股市 23:01 2022/07/25

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歐洲天然氣期貨急升近6%　北溪1號一台發動機停止運作　俄方預告後日天然氣流量再下降

俄羅斯早前如期在維修期限屆滿時，重啟北溪1號，恢復向歐洲供應天然氣。不過，由於送往加拿大檢修的渦輪機並未有如期送回俄羅斯，北溪1號天然氣管道的一台發動機在半小時前停止運作。其後俄羅斯天然氣工業股份公司表示，自7月27日起，通過北溪1號的天然氣流量將下降至每日3300萬立方米。

ICE NBP天然氣期貨突然抽升近6%，最新報329.93美元。

早前俄羅斯天然氣工業股份公司向德國西門子公司獲取，加拿大方面有關北溪管道渦輪機的文件，惟有關問題並未有解決。而俄羅斯總統普京早前亦已經警告，若果送往加拿大檢修的渦輪機無法及時返回俄羅斯，北溪1號供應量將會下降，因為另一台渦輪機必須在7月26日送修。

德國經濟部發言人數小時前表示，出於安全原因，不予透露有關北溪天然氣管道渦輪機位置的信息。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：【俄烏戰爭】俄羅斯央行再減息150基點至8厘　暗示下半年考慮進一步下調關鍵利率

【俄烏衝突】美財政部副部長Wally Adeyemo：俄石油價格上限料12月落實　助降全球能源價格

記者：梁安琪

地緣政治 西門子 天然氣 期貨 經濟 歐洲 俄羅斯 普京 德國

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