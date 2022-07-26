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【開市9點半】美銀講美股牛市指標　巴克萊料內房斷供增2.3萬億不良貸

股市 06:01 2022/07/26

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美股今年多次徘徊於熊市邊緣。美銀表示，美股要啟動新一輪牛市需要3個催化劑，包括（1）通脹見頂、（2）利率見頂、（3）聯儲局政策於2023年逆轉。美銀分析師Michael Hartnett表示，若沒有顯著經濟衰退或重大的信貸事件，儲局不太可能暫停或縮減加息周期。

該行指市場情緒維持悲觀，股市向投資者傳遞的信息好壞參半，目前市場最擔心巨大經濟風險，包括通脹熾熱、美國繼續加息及經濟衰退的可能性增加。

另外，內地爛尾樓斷供情況持續擴大，巴克萊最新中國宏觀經濟報告指出，斷供潮已擴大到約91個城市的至少300個項目，預計內銀目前有52萬億元人民幣貸款與樓市相關，相當於銀行總貸款的25%，當中13萬億元是發展商貸款、39萬億元為樓按。

該行分析，若果發展商違約率增至10%，會帶來1.3萬億元不良貸款，連同樓按相關不良貸款可達1萬億，整個銀行體系不良貸款率將從目前1.7%顯著提升至2.8%。

高盛更預計，內房高息債違約率預測將進一步調升至45%，該行提醒投資者應繼續投資於最優質房企的高收益債。

重點新聞：

1. 【分析︱美股】美股何時再次迎來牛市？　美銀：須看到三個催化劑

2. 【大行分析】巴克萊：內房爛尾樓斷供潮極端情況　增2.3萬億不良貸款

3.【內房危機】高盛料今年內房高息債違約率達45%　較5月預測高約13個百分點

4.【大行報告】大摩：中資股次季盈利預告為兩年來最差　料7至9月會有更多盈利預測下調消息、市場更波動

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