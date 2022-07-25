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【業績︱啤酒股】香港生力啤上半年多賺近3倍至450萬元　不派息

股市 22:21 2022/07/25

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香港生力啤上半年多賺近3倍至450萬元　不派息

香港生力啤 （00236） 截至6月底止上半年，純利為449.9萬元，按年大升2.9倍，不派中期息。期內，香港生力啤收入按年升17.5%至3.1億元，毛利率為33.2%。

香港生力啤指，收緊的社交距離措施及市民對疫情採取更謹慎的態度嚴重打擊了廣泛的經濟活動，啤酒業也未能幸免。雖然香港的本地銷量於期內有所下降，但隨澳門和出口業務的增長，上半年總銷量輕微增長了2%。但生力品牌銷量下跌了7%。

只是，受累利潤較高的本地銷量錄得明顯下降，加上鋁罐、玻璃樽及汽油成本顯著上漲，香港業務仍出現虧損。上半年香港業務的經調整息稅前虧損由去年同期的61.9萬元擴大至1291.4萬元。

公司又提到，生力白啤繼續逆市走強，在收縮的整體高檔細分市場下仍取得雙位數增長。而藍冰表現也優於整個低價細分市場。

內地業務經調整息稅前盈利大增逾4倍

華南業務方面，不同城市所採取的 廣泛限制及封鎖措施顯著影響公司的銷量，尤其是來自夜場。然而，受惠於出口量明顯的上升和成本控制措施，華南業務營業利潤取得四倍增長。

上半年公司在內地市場收入按年升約53%至1.4億元，經調整息稅前盈利大增4.2倍至1565.4萬元。

公司又指，正利用這段時間擴展經銷商和批發商的網 絡，為最終的經濟復甦作好準備，並擴大生力品牌在超市和百貨店的分銷。除了擴闊分銷網絡，公司也推出了多個活動以進一步改善生力品牌的曝光率。

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編輯：袁諾曦

香港生力啤酒（00236） 港股 經濟 啤酒

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