【分析︱美股】美股何時再次迎來牛市？　美銀：須看到三個催化劑

▲ 美股何時再次迎來牛市？ 美銀：須看到三個催化劑

今年環球股市表現令投資者失望，美股多次徘徊於熊市邊緣。美銀表示，美股啟動新一輪牛市需要三個催化劑，包括（1）通脹見頂、（2）利率見頂、（3）聯儲局政策於2023年逆轉。美銀分析師Michael Hartnett表示，若沒有顯著的經濟衰退或重大的信貸事件，儲局不太可能暫停或縮減加息周期。

美銀表示，由於市場情緒維持悲觀，股市向投資者傳遞的信息好壞參半，目前市場最擔心是巨大的經濟風險，包括通脹仍熾熱、美國繼續加息及經濟衰退的可能性增加。

該行提到，股市已消化大部份壞消息及情緒已在谷底，但低迷的情緒並不代表投資者完全重投市場。同一時間，即使每一個人看淡，亦未有人沽售，並指出自2021年初以來，每100美元的資金流入市場，就只有3美元的資金流出股市。

Michael Hartnett認為，股票投資者應現時吸納，因為這是唯一一次可以見到這種悲觀情緒水平，且反向做多而沒有賺錢的是雷曼時刻。

他指，投資者應該在標指升至4,200點時降低風險，賣出股票。他又指，企業盈利及政策仍未為新牛市的趨勢開綠燈，亦不認為華爾街通過6個月的熊市可以緩解過去13年的金融過剩的情況。

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編輯：袁諾曦