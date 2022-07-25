  • 32°C
香港時間 : 2022725日 (一) 21:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一

商業 20:19 2022/07/25

分享：

分享：

日本的士業見復甦，惟面對司機高齡化及人手不足問題。（法新社圖片）

香港的士獲批準加價同時，業界又批評Uber等約車服務搶客加深經營困難。日本的士業界亦面對疫情挑戰，即使經濟開始重見復甦，卻又陷入司機高齡化人手不足問題。

【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升

日本的士服務的車費雖然比較昂貴，但司機專業有禮，亦獲港人及世界遊客嘉許。但疫情以來同樣面對收入大減問題。據當地全國出租的士連合會（Japan Federation of Hire-Taxi Associations）6月公布「經營支援要望書」指出，業界整體收入比疫情前平均減少4成，正瀕臨存亡。因為防疫令乘客減少、的士公司及司機的收入亦大減。

化名佐藤的北海道的士司機表示，收入曾跌至只有原來5分1，在日本政府向多個縣發出「緊急事態宣言」後，當地商戶及民眾都大幅縮減營業時間及出門次數，晚上8時後街上幾乎空無一人，極大影響夜更司機收入，平均每天只有2千至3千日圓收入，比之前每日約1.5萬日圓差距甚遠。的士公司亦建議晚上8時後回廠交車，避免為尋找客人在路上來回增加駕駛風險，以及改變工時安排。

隨著「緊急事態宣言」解除，踏入7月後司機收入回復約疫前一半左右，營業時間亦回到8個小時左右。但佐藤表示疫下捱不過收入銳減的司機都已辭職，即使近期叫車需求回升，收入可近每日約1.9萬日圓，假期的需求更高，惟不少司機亦因高齡未有復職，形成人手不足。

【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文
經濟 司機 日本

下一篇文章

【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【美國經濟】通脹令美國消費者緊縮開支　超市自家品牌受惠銷量翻倍
【美國經濟】通脹令美國消費者緊縮開支　超市自家品牌受惠銷量翻倍
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
【疫市營商】疫下大型展覽活動取消　玩具商新增商場展覽自救
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份
【疫後經濟】在華日企數量創10年新低　逾2000間撤出中國或下落不明
【疫後經濟】在華日企數量創10年新低　逾2000間撤出中國或下落不明
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款