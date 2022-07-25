【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一

▲ 日本的士業見復甦，惟面對司機高齡化及人手不足問題。（法新社圖片）

香港的士獲批準加價同時，業界又批評Uber等約車服務搶客加深經營困難。日本的士業界亦面對疫情挑戰，即使經濟開始重見復甦，卻又陷入司機高齡化人手不足問題。

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日本的士服務的車費雖然比較昂貴，但司機專業有禮，亦獲港人及世界遊客嘉許。但疫情以來同樣面對收入大減問題。據當地全國出租的士連合會（Japan Federation of Hire-Taxi Associations）6月公布「經營支援要望書」指出，業界整體收入比疫情前平均減少4成，正瀕臨存亡。因為防疫令乘客減少、的士公司及司機的收入亦大減。

化名佐藤的北海道的士司機表示，收入曾跌至只有原來5分1，在日本政府向多個縣發出「緊急事態宣言」後，當地商戶及民眾都大幅縮減營業時間及出門次數，晚上8時後街上幾乎空無一人，極大影響夜更司機收入，平均每天只有2千至3千日圓收入，比之前每日約1.5萬日圓差距甚遠。的士公司亦建議晚上8時後回廠交車，避免為尋找客人在路上來回增加駕駛風險，以及改變工時安排。

隨著「緊急事態宣言」解除，踏入7月後司機收入回復約疫前一半左右，營業時間亦回到8個小時左右。但佐藤表示疫下捱不過收入銳減的司機都已辭職，即使近期叫車需求回升，收入可近每日約1.9萬日圓，假期的需求更高，惟不少司機亦因高齡未有復職，形成人手不足。

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責任編輯:王浩賢