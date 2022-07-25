▲ 【國產電視劇】上半年國產電視劇產量持平 惟發行量再跌16.5% 內媒估有電視劇慘成倉底貨逾5年

內地收緊針對娛樂文化產業監管，有內媒指，廣電總局近日公佈6月份全國電視劇拍攝製作備案劇目，約45部1470集電視劇獲准開拍，然而上半年獲得《國產電視劇發行許可證》的電視劇數量按年再下滑16.5%，現時國產電視劇的產量和發行量之間存在落差，反映當局仍在持續「減量提質」。

廣電總局數據顯示，上半年全國拍攝製作備案電視劇為247部，8054集，平均集數方面，今年的32.6集與去年同期基本持平。

上半年71部2474集電視劇獲准發行 僅2019年同期約65%

第二季全國並獲准發行國產電視劇38部1336集，連同首季的33部1138集，上半年共有71部2474集電視劇獲准發行。而2021年上半年，獲准發行的電視劇共有85部2903集，今年上半年獲准發行的電視劇數量再次下降16.5%。

今年上半年的發行數量，僅相當於2019年同期的約65%。內媒分析指，從2021年年底的數據來看，影視行業的整體存貨仍處於較高水平，部分A股影視公司的項目積壓時間已超過5年，去庫存仍然存在一定壓力。

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責任編輯：李哲毅

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