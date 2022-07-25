【移民急讓 】日出康城LP6三房海景戶 業主趕移民減價120萬急讓 持貨3年蝕逾10萬沽出

踏入7月，二手市場出現愈來愈多「移民盤」成交，大部份需要減價才成功沽出，市場更出現業主蝕讓離場的個案。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，市場最新錄得1宗日出康城6期LP6成交，單位為1座中層D室，實用面積906平方呎，三房套房間隔，另設工人套房及儲物房，單位座向西南方，擁海景。單位於上月開價1,550萬元，最新以1,430萬元易手，減價達120萬元，折合實用呎價15,784元。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【00017】新世界航天城引入8大娛樂設施 打造全港最大遊樂購物新地標 當中4項預計明年底陸續登場，詳見【下一頁】

據了解，原業主於2019年3月以1,439.5萬元購入單位，持貨滿3年，近日決定移民才蝕讓沽貨，現轉手賬面蝕讓9.5萬元離場：若計入代理佣金、印花稅等，估計業主蝕逾20萬元。

【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價，詳見【下一頁】

日出康城6期LP6本月至今暫錄6宗成交，快將追平上月全月8宗交投量，現時平均實用呎價回軟至18,719元。

【iM話理知】加息周期攻守兼備 投資保險理財策略

【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍