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【移民急讓 】日出康城LP6三房海景戶 業主趕移民減價120萬急讓 持貨3年蝕逾10萬沽出

股樓投資 19:24 2022/07/25

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踏入7月，二手市場出現愈來愈多「移民盤」成交，大部份需要減價才成功沽出，市場更出現業主蝕讓離場的個案。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，市場最新錄得1宗日出康城6期LP6成交，單位為1座中層D室，實用面積906平方呎，三房套房間隔，另設工人套房及儲物房，單位座向西南方，擁海景。單位於上月開價1,550萬元，最新以1,430萬元易手，減價達120萬元，折合實用呎價15,784元。

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【00017】新世界航天城引入8大娛樂設施 打造全港最大遊樂購物新地標 當中4項預計明年底陸續登場，詳見【下一頁

據了解，原業主於2019年3月以1,439.5萬元購入單位，持貨滿3年，近日決定移民才蝕讓沽貨，現轉手賬面蝕讓9.5萬元離場：若計入代理佣金、印花稅等，估計業主蝕逾20萬元。

【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價，詳見【下一頁

日出康城6期LP6本月至今暫錄6宗成交，快將追平上月全月8宗交投量，現時平均實用呎價回軟至18,719元。

【iM話理知】加息周期攻守兼備 投資保險理財策略

【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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